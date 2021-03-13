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В Казахстане рухнул военный самолет: первое видео с места падения

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Ан-26 с шестью людьми на борту потерпел крушение при посадке в Алматы

В Казахстане упал военный самолет Ан-26. Военный лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в районе аэропорта Алма-Аты – авария случилась в торце взлетно-посадочной полосы.

Ссылаясь на пресс-службу аэропорта, издание Казинформ пишет, что самолет летел из города Нур-Султан.

Самолет принадлежал погранслужбе Комитета нацбезопасности Казахстана – за несколько минут до трагедии он пропал с радаров. На борту находилось шесть человек. Предварительно четверо из них погибли, двое остальных госпитализированы в местную больницу. Информации об их состоянии нет.

Очевидцы крушения публикуют в соцсетях видео с места ЧП:

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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