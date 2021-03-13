В Казахстане рухнул военный самолет: первое видео с места падения

Ан-26 с шестью людьми на борту потерпел крушение при посадке в Алматы

В Казахстане упал военный самолет Ан-26. Военный лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в районе аэропорта Алма-Аты – авария случилась в торце взлетно-посадочной полосы.

Ссылаясь на пресс-службу аэропорта, издание Казинформ пишет, что самолет летел из города Нур-Султан.

Самолет принадлежал погранслужбе Комитета нацбезопасности Казахстана – за несколько минут до трагедии он пропал с радаров. На борту находилось шесть человек. Предварительно четверо из них погибли, двое остальных госпитализированы в местную больницу. Информации об их состоянии нет.

Очевидцы крушения публикуют в соцсетях видео с места ЧП:

По материалам: Сегодня