В Японию “завезли” неизвестный науке коронавирус-мутант

Заразившийся мужчина “привез” инфекцию из Филиппин

Японские власти зафиксировали у вернувшегося из-за границы путешественника прежде неизвестную мутацию коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на заявление местного Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

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12 марта стало известно, что новый вариант вируса нашли у пожилого мужчины, который еще 25 февраля прилетел с Филиппин в международный аэропорт "Нарита" под Токио.

Проведя карантин в аэропорту, он получил положительный результат анализов.

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Обнаруженный у него штамм отличается от британского, южноафриканского и бразильского, который выявили в Японии еще пару месяцев назад. При этом вирус-мутант считается не менее опасным.

Напомним, ранее стало известно о том, что Япония столкнулась с проблемой вакцинации населения от коронавируса – в стране не хватает как доз препаратов, так и специальных шприцев для инъекций.

Пока что в этой стране используют только COVID-вакцины от Pfizer/BioNTech, но вакцины AstraZeneca и Moderna уже находятся в ожидании для получения разрешения.

Также сообщалось, что из-за коронавируса иностранных зрителей не пустят на летнюю Олимпиаду-2021:

По материалам: Сегодня