Популярное лекарство может предотвратить заражение COVID-19 – ученые
В исследовании приняли участие примерно 10 тысяч человек
Аспирин может предотвратить заражение коронавирусом и сократить продолжительность заболевания.
К такому выводу пришли израильские ученые, передает Тhe Jerusalem Post.
Исследователи проанализировали данные примерно 10 тысяч человек, которые прошли тестирование на COVID-19 в период с 1 февраля по 30 июня 2020 года.
Выяснилось, что у тех, кто регулярно принимает низкие дозы аспирина, вероятность заразиться вирусом на 29% ниже.
"Это наблюдение возможного положительного воздействия низких доз аспирина на инфекцию COVID-19 является предварительным, но кажется очень многообещающим", – сказал профессор Эли Маген из больницы Барзилай в Израиле.
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Исследователи также заметили, что те, кто принимал аспирин и заразился коронавирусом, выздоравливали в среднем на два или три дня быстрее тех, кто не принимал.
Ранее американские ученые выявили у вакцины от коронавируса Moderna побочный эффект в виде кожных воспалений.
Также недавно ученые в Британии заявили, что вакцины от коронавируса более эффективны для молодых людей, нежели для пожилых.
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