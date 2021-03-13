Популярное лекарство может предотвратить заражение COVID-19 – ученые

В исследовании приняли участие примерно 10 тысяч человек

Аспирин может предотвратить заражение коронавирусом и сократить продолжительность заболевания.

К такому выводу пришли израильские ученые, передает Тhe Jerusalem Post.

Исследователи проанализировали данные примерно 10 тысяч человек, которые прошли тестирование на COVID-19 в период с 1 февраля по 30 июня 2020 года.

Выяснилось, что у тех, кто регулярно принимает низкие дозы аспирина, вероятность заразиться вирусом на 29% ниже.

"Это наблюдение возможного положительного воздействия низких доз аспирина на инфекцию COVID-19 является предварительным, но кажется очень многообещающим", – сказал профессор Эли Маген из больницы Барзилай в Израиле.

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Исследователи также заметили, что те, кто принимал аспирин и заразился коронавирусом, выздоравливали в среднем на два или три дня быстрее тех, кто не принимал.

Ранее американские ученые выявили у вакцины от коронавируса Moderna побочный эффект в виде кожных воспалений.

Также недавно ученые в Британии заявили, что вакцины от коронавируса более эффективны для молодых людей, нежели для пожилых.

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