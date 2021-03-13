На Филиппинах и в Бразилии выявили новые штаммы коронавируса

Однако пока непонятно, являются ли эти варианты более заразными

Власти Филиппин подтвердили обнаружение нового виарианта коронавируса на территории страны.

Об этом сообщает ABC-CBN.

Штамм получил название P.3, всего на данный момент выявлено 98 таких случаев. Однако пока непонятно, является ли этот вариант вируса более заразным и может ли он вызывать проблемы с эффективностью вакцины.

В Бразилии также обнаружена мутация, которая может “осложнить планирования новых стратегий борьбы с COVID-19”.

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"Растущая потребность в эффективном геномном надзоре для ранней идентификации потенциальных вирусных мутаций очевидно, что способствует совершенствованию существующих вакцин против COVID-19″, — заявили в Национальной лаборатории научных вычислений.

Как сообщалось ранее, японские власти зафиксировали у вернувшегося из-за границы путешественника прежде неизвестную мутацию коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Кроме того, мы писали, что в Украине также появился новый штамм коронавируса. У больных медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет. Участились случаи обострения болезни, поэтому и на выздоровление требуется больше времени.

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