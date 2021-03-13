ЕС будет выдавать COVID-паспорта только после прививок определенными вакцинами

Они должны быть утверждены в ЕС

Евросоюз будет выдавать паспорта вакцинации в случае прививки вакцинами, утвержденными регулятором ЕС.

Об этом сообщает Euronews.

Как рассказал неназванный собеседник, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс заявил, что страны-члены ЕС могут вакцинировать своих жителей любыми вакцинами, но тогда они не смогут получить паспорт вакцинации как потенциальный пропуск для свободных поездок. Связывают это с тем, что Евросоюз не уверен в качестве этих вакцин.

В то же время, на данном этапе, для Еврокомиссии главными вызовами относительно будущих паспортов вакцинации является защита данных и вопросы дискриминации. Поскольку не все люди могут получить прививки вовремя, ведь вакцинируют по специальному графику.

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Отметим, что настоящее время в ЕС утверждены четыре вакцины – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Ранее мы сообщали, что в Минздраве Украины заявили, что не собираются вводить COVID-паспорта, но могут использовать международные свидетельства о вакцинации.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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