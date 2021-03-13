Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООН
45 стран призывают освободить оппозиционера
Российского оппозиционного политика Алексея Навального перевели из следственного изолятора во Владимирской области в неизвестное место.
Об этом сообщил один из его адвокатов, передает Reuters.
"В тюрьме сказали, что его там нет, и все", – сказал адвокат, которому сообщили, что политика перевели в другое место.
Другой адвокат Навального Вадим Кобзев посещал свое подзащитного в четверг, 12 марта. Он заявил, что Навальный был здоров.
Примечательно, что пресс-секретарь Федеральной службы исполнения наказаний заявила, что не может раскрывать информацию о местонахождении Навального. Она ссылается на законы о защите личной информации.
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В то же время, 45 стран, включая США, Канаду, Японию и Австралию, призвали Россию освободить Навального. В заявлении, зачитанном Польшей Совету ООН по правам человека в Женеве, они сказали, что действия российских властей против оппозиционера "неприемлемыми и политически мотивированными".
"Мы призываем Российскую Федерацию к немедленному и безоговорочному освобождению г-на Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление их прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу убеждений и их свободное выражение, а также свободу религии или убеждений. Мы также обеспокоены большим количеством произвольных арестов протестующих, которые выражали свою поддержку г-ну Навальному во многих городах России", – говорится в совместном заявлении.
Отметим, что Навального содержали в колонии Кольчугино во Владимирской области. Тогда российские правоохранители заявляли, что Навальный находился там на карантине перед переводом в ИК-2, также во Владимирской области.
Ранее мы сообщали, что в России суд обязал Алексея Навального выплатить Евгению Пригожину, также известному как "повар Путина", 500 тысяч рублей по иску о защите репутации.
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