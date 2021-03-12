Украинцы в плену: пираты напали на танкер у берегов Бенина

Девять вооруженных человек захватили моряков из Украины, Румынии и Филиппин

У берегов Бенина девять вооруженных пиратов напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. Среди захваченных есть украинцы.

Об этом сообщает Splash.

Судно Davide B принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. Всего на борту находился 21 моряк из Украины, Румынии и Филиппин. Шестеро из них остались на борту танкера, они не пострадали.

"Сейчас главный приоритет компании – установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков", – сказано в заявлении компании.

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Как сообщалось ранее, у побережья Нигерии в Гвинейском проливе пираты захватили турецкое грузовое судно Mozart, которое шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун.

Также мы писали, что в африканском порту Касабланка одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Одесситам удалось своими силами задержать и обезвредить злоумышленников.

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