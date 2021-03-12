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В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами

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Теперь мужчины не смогут преподавать уроки пения

В Афганистане Минобразования запретило школьницам старше 12 лет петь перед мужчинами в частных и государственных школах.

Об этом сообщает Tolo News.

Теперь мужчины не смогут преподавать уроки пения для школьниц старше 12 лет. Такое решение власти объясняют большой нагрузкой в школах.

Однако журналистка Ручи Кумар считает, что власти страны подражают ценностям радикального движения "Талибан", которое ранее Совбез ООН признал террористической организацией.

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В свою очередь в независимой комиссии по правам человека в Афганистане заявляют, что образование должно быть одинаково доступным для всех детей, независимо от возраста или пола.

Ранее в Швейцарии на референдуме проголосовали "за" запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.

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