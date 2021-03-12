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Страны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?

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Решение связано с возможными побочными действиями препарата

Страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Только за сегодня отказались от вакцинации в Дании, Норвегии, Италии и Исландии.

Этот факт вызывает особо волнение, так как аналогичную вакцину используют и для иммунизации украинцев. Что происходит в Европе и стоит ли бояться британской разработки – читайте в материале "Сегодня".

Что произошло?

Первой о прекращении кампании по вакцинации заявила Австрия. Власти приняли такое решение в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого после прививки.

49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Сегодня аналогичное решение приняли и в Дании. Местные органы здравоохранения объяснили это возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов".

В течение дня приостановили вакцинацию также Италия, Норвегия и Исландия – все эти страны выразили беспокойство из-за случая в Дании, однако призвали граждан не паниковать, а дождаться результатов расследования.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах. Как заявили в центре Lareb, пациент не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. В Германии и Франции вакцинацию останавливать не стали, но пообещали провести расследование.

"К настоящему времени установлено, что число таких происшествий (тромбоэмболических осложнений. – Ред.) было ниже, чем можно было ожидать при таком количестве прививок", – сказано в сообщени института Пауля Эрлиха.

В тренде
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Что говорят в ЕС?

Европейское агентство лекарственных средств порекомендовало продолжать использование препарата AstraZeneca. Регулятор подчеркнул, что подтверждения связи между появлением побочных эффектов и вакциной пока нет.

"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", – сказано в сообщении.

Отмечается, что комитет по оценке рисков уже изучает данные обо всех случаях, связанных с формированием тромбов.

"Количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей – не больше, чем среди населения в целом. На 10 марта 2021 года поступили 30 сообщений о тромбоэмболических ситуациях среди около 5 млн человек, привитых вакциной AstraZeneca в странах Европейской экономической зоны", – подчеркнул регулятор.

Как сообщалось ранее, первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта 2021 года. Первая партия насчитывает 700 тысяч доз.

Также мы писали, что вакцина компании Pfizer защищает против британского штамма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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