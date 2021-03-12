В мире

Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в Украине

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 2 minutes read

Исследование было проведено в Великобритании

Вакцина от коронавируса американской компании Novavax оказалась эффективной на 96,4% против исходного штамма, а против британского – на 86,3%.

Об этом сообщает Reuters.

В исследовании, которое было проведено в Британии, приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, старше 65 лет были 27% из них.

Отмечается, что вакцина показала 100% эффективность в предотвращении серьезного течения заболевания и смерти.

Тем временем Украина уже договорилась о поставках вакцины Novavax.

В тренде
Скандал из-за “Спутника V” в Словакии: глава Минздрава подал в отставку

Ранее стало также известно, что вакцина компании Pfizer защищает против британского штамма коронавируса.

Как сообщалось ранее, Норвегия, Италия и Исландия вслед за Данией останавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Решение связано с возможными побочными действиями препарата.

Также мы писали, что в Украине появился новый штамм коронавируса. У больных медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

вакцинация
вакцина
коронавирус
Novavax

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в УкраинеСтрашное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в УкраинеОчевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в Украине“Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в УкраинеВ Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в УкраинеВ коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в УкраинеСтраны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+12946 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Доллар больше не падает, евро резко вырос в цене: курс валют
  • Популярное лекарство может предотвратить заражение COVID-19 – ученые
  • Закон о льготной растаможке “евроблях” могут ужесточить: что хотят изменить

Все новости

  • Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в Украине

    Уже дороже, чем в Европе. Почему в Украине растут цены на квартиры?

  • Имущество “Металлиста” возвращается в собственность Харькова

    12 марта, 09:44
    Футбол

  • Самая большая ошибка “Шахтера”: Каштру рассказал, что сломало игру с “Ромой”

    12 марта, 09:34
    Футбол

  • “Холостяк” Макс Михайлюк сообщил, как назовет ребенка

    12 марта, 09:32
    Звездно

  • “Большая стройка”: самый мощный в Европе плавкран приступил к уникальной работе на мосту в Запорожье

    12 марта, 09:32
    Запорожье

  • Как это возможно? Замужняя 25-летняя женщина оказалась генетическим мужчиной

    12 марта, 09:28
    Фаново

  • Криштиану Роналду намерен бросить “Старую Синьору”. Стало известно ради кого

    12 марта, 09:16
    Футбол

  • Новолуние 13 марта окажет мощное влияние на людей: кто почувствует его сильнее всего

    12 марта, 09:16
    Психо

  • В Украине от коронавируса привили более 38 тысяч человек

    12 марта, 09:14
    Украина

  • Шотландия отрывается от Украины! Новая таблица коэффициентов УЕФА

    12 марта, 09:00
    Футбол

  • В Киеве горел дом престарелых с 65 пенсионерами (фото)

    12 марта, 08:55
    Происшествия

  • Резкий скачок новых случаев COVID-19 в Украине: в каких областях наихудшая ситуация

    12 марта, 08:45
    Украина

  • Олимпийский чемпион привез в Киев свою уникальную коллекцию

    12 марта, 08:36
    Другие

  • Доллар больше не падает, евро резко вырос в цене: курс валют

    12 марта, 08:34
    Финансы

  • Бывший игрок “Ливерпуля” перенес инфаркт

    12 марта, 08:31
    Футбол

  • В Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

    12 марта, 08:12
    Украина

  • На Донбассе ранен украинский военный: ВСУ открыли ответный огонь

    12 марта, 08:08
    Донбасс

  • Twitter намерен запустить аналог Clubhouse

    12 марта, 07:54
    США

  • Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 марта

    12 марта, 07:39
    Психо

  • Дождь, снег и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на 12 марта (карта)

    12 марта, 07:27
    Украина

Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в Украине

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Боксер Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира

1 час ago

За санкции против физических лиц СНБО возьмется на следующем заседании – Данилов

2 часа ago

Курс валют на вечер 11 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

3 часа ago

Баскетбол: “Будивельник” обыграл “Тернополь” и завоевал третью подряд победу в Суперлиге

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button