Novavax показала эффективность 96%: COVID-вакцину будут применять в Украине
Исследование было проведено в Великобритании
Вакцина от коронавируса американской компании Novavax оказалась эффективной на 96,4% против исходного штамма, а против британского – на 86,3%.
Об этом сообщает Reuters.
В исследовании, которое было проведено в Британии, приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, старше 65 лет были 27% из них.
Отмечается, что вакцина показала 100% эффективность в предотвращении серьезного течения заболевания и смерти.
Тем временем Украина уже договорилась о поставках вакцины Novavax.
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Ранее стало также известно, что вакцина компании Pfizer защищает против британского штамма коронавируса.
Как сообщалось ранее, Норвегия, Италия и Исландия вслед за Данией останавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Решение связано с возможными побочными действиями препарата.
Также мы писали, что в Украине появился новый штамм коронавируса. У больных медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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