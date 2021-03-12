Над Россией пролетел таинственный горящий шар: 3 версии, что это может быть

Над Якутией заметили светящийся летящий объект – это приняли за метеор, мусор с МКС и часть российской ракеты

Жители российской Якутии стали свидетелями необычного явления – в небе над поселком Усть-Нера пролетел неопределенный объект, оставив за собой длинный яркий "хвост".

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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На опубликованном впечатляющем видео видео, как на видео, как яркий светящийся шар летит к земле и постепенно гаснет. Изначально местные жители приняли его сгоревшее небесное тело, но данная версия маловероятна, поскольку для этого у объекта была слишком медленная скорость.

По материалам: Сегодня