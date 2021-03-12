ЕС продлил еще на полгода “украинские” санкции против России

Ограничения будут действовать как минимум до 15 сентября

Европейский Союз продлил на полгода действие санкций в отношении российских и украинских граждан и компаний, которые причастны к подрыву или угрозам территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Об этом сообщили на сайте Европейского совета 12 марта.

Таким образом, санкции будут действовать как минимум до 15 сентября.

Сами санкционные списки при этом не изменялись – в них по-прежнему числятся 177 физических и 48 юридических лиц.

Ограничительные меры предполагают запрет подсанкционным лицам въезжать на территорию ЕС, замораживание их активов и запрет европейским гражданам и компаниям перечислять им средства или любые другие экономические ресурсы.

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Впервые данные санкции были введены 17 марта 2014 года.

Напомним, ранее в этом месяце ЕС также продлил санкции в отношении беглого президента Виктора Януковича и девяти человек из его окружения.

По материалам: Сегодня