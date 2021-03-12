AstraZeneca существенно сокращает поставки вакцин в ЕС
В первом квартале поставки уменьшатся с 40 до 30 млн доз
Производитель вакцины от коронавируса AstraZeneca уменьшит количество доз для поставки в ЕС.
Как сообщает Reuters, поставки в первом квартале уменьшатся с 40 до 30 млн доз.
Ожидается, что в апреле производитель поставит ЕС еще 20 млн доз препарата. Предварительно, задержки с поставками связаны с трудностями, которые возникли с работой глобальной системы снабжения.
В январе AstraZeneca сообщила о сокращении плана поставок в ЕС с 80 до 31,5 млн доз.
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Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого после прививки.
Также мы писали, что в Южной Корее продолжают фиксировать смерти людей, которым ввели вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. При этом власти утверждают, что связи между этими летальными случаями и препаратом нет.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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