В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)
Чиновники заявили, что автобус не соответствовал требованиям эксплуатации
На индонезийском острове Ява школьный автобус, в котором с экскурсии возвращались дети с родителями, сорвался в пропасть – погибли 27 человек.
Об этом со ссылкой на Министерство транспорта страны сообщает телеканал CNN.
Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS
Как рассказали в поисково-спасательном агентстве, трагедия произошла неподалеку от города Сумеданг в провинции Западная Ява, когда водитель автобуса не справился с управлением.
А в министерстве заявили, что в автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей. В живых осталось 39 человек.
Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS
На фотографиях с места происшествия видно, что автобус перевернулся на бок, а спасатели искали жертв.
Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS
Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS
Точная причина аварии пока выясняется, однако чиновники уже заявили: есть признаки того, что транспортное средство не соответствовало требованиям по эксплуатации.
По материалам: Сегодня