В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

Чиновники заявили, что автобус не соответствовал требованиям эксплуатации

На индонезийском острове Ява школьный автобус, в котором с экскурсии возвращались дети с родителями, сорвался в пропасть – погибли 27 человек.

Об этом со ссылкой на Министерство транспорта страны сообщает телеканал CNN.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Как рассказали в поисково-спасательном агентстве, трагедия произошла неподалеку от города Сумеданг в провинции Западная Ява, когда водитель автобуса не справился с управлением.

А в министерстве заявили, что в автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей. В живых осталось 39 человек.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

На фотографиях с места происшествия видно, что автобус перевернулся на бок, а спасатели искали жертв.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Точная причина аварии пока выясняется, однако чиновники уже заявили: есть признаки того, что транспортное средство не соответствовало требованиям по эксплуатации.

По материалам: Сегодня