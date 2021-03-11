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В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
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Чиновники заявили, что автобус не соответствовал требованиям эксплуатации

На индонезийском острове Ява школьный автобус, в котором с экскурсии возвращались дети с родителями, сорвался в пропасть – погибли 27 человек.

Об этом со ссылкой на Министерство транспорта страны сообщает телеканал CNN.

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Как рассказали в поисково-спасательном агентстве, трагедия произошла неподалеку от города Сумеданг в провинции Западная Ява, когда водитель автобуса не справился с управлением.

А в министерстве заявили, что в автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей. В живых осталось 39 человек.

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

На фотографиях с места происшествия видно, что автобус перевернулся на бок, а спасатели искали жертв.

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Точная причина аварии пока выясняется, однако чиновники уже заявили: есть признаки того, что транспортное средство не соответствовало требованиям по эксплуатации.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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