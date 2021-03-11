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Самые распространенные “побочки” от вакцинации против COVID-19. Насколько они опасны?

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Британские медики рассказали, как справиться с побочными эффектами

Вакцины против коронавируса могут вызывать побочные эффекты, как и все остальные лекарства, поэтому небольшое недомогание после прививки – это нормально.

Врачи уверяют, что в большинстве случаев вакцинированным от COVID-19 беспокоиться не о чем, передает Mirror.

Профессор Мартин Маршалл из Королевского колледжа врачей общей практики сказал: "Легкие побочные эффекты у некоторых пациентов являются нормальным явлением, как и при большинстве вакцинаций… При необходимости мы рекомендуем пациентам лечить их обезболивающими, такими как парацетамол".

К распространенным побочным эффектам относят:

  • боли в месте укола;
  • чувство тяжести;
  • головная боль;
  • чувство усталости;
  • общие боли;
  • легкие симптомы гриппа.

Из необычных побочных эффектов после вакцинации врачи отмечают увеличение лимфатических узлов.

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Как справиться с побочными эффектами при вакцинации:

  • отдохнуть;
  • принять парацетамол (после консультации с врачом);
  • временно отказаться от вождения авто.

Врачи отмечают, что симптомы обычно длятся менее недели, но если самочувствие резко ухудшилось – стоит обратиться за помощью к специалисту.

Также мы писали, какие первые "побочки" проявились у медиков в Украине после прививки от COVID-19.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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