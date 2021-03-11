Самые распространенные “побочки” от вакцинации против COVID-19. Насколько они опасны?

Британские медики рассказали, как справиться с побочными эффектами

Вакцины против коронавируса могут вызывать побочные эффекты, как и все остальные лекарства, поэтому небольшое недомогание после прививки – это нормально.

Врачи уверяют, что в большинстве случаев вакцинированным от COVID-19 беспокоиться не о чем, передает Mirror.

Профессор Мартин Маршалл из Королевского колледжа врачей общей практики сказал: "Легкие побочные эффекты у некоторых пациентов являются нормальным явлением, как и при большинстве вакцинаций… При необходимости мы рекомендуем пациентам лечить их обезболивающими, такими как парацетамол".

К распространенным побочным эффектам относят:

боли в месте укола;

чувство тяжести;

головная боль;

чувство усталости;

общие боли;

легкие симптомы гриппа.

Из необычных побочных эффектов после вакцинации врачи отмечают увеличение лимфатических узлов.

В тренде

Италия, Норвегия и Исландия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Как справиться с побочными эффектами при вакцинации:

отдохнуть;

принять парацетамол (после консультации с врачом);

временно отказаться от вождения авто.

Врачи отмечают, что симптомы обычно длятся менее недели, но если самочувствие резко ухудшилось – стоит обратиться за помощью к специалисту.

Также мы писали, какие первые "побочки" проявились у медиков в Украине после прививки от COVID-19.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









прививка

вакцинация

британские ученые

коронавирус

побочный эффект

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз “Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Крушение судна в Черном море: сухогруз перевозил уголь из ОРДЛО?Украина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9084 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Стрим матча “Рома” – “Шахтер”. Обсуждаем матч вместе

Закон о льготной растаможке “евроблях” могут ужесточить: что хотят изменить

Строительстве первого платного автобана в Украине: подписан важный документ

Все новости

“Рома” – “Шахтер”: видео обзор матча Лиги Европы

Платим напрямую: санврач Ляшко высказался о закупках вакцины

11 марта, 23:54

Новости У24

“Шахтер” разбит бывшим тренером и близок к вылету из Лиги Европы

Любительница олимпийского секса показала свое идеальное тело 11 марта, 23:48

Другие

Карантинная “тысяча” от Байдена: США выделили еще 1,9 трлн долларов по борьбу с COVID-19 11 марта, 23:39

США



Всех украинцев обещают вакцинировать до конца года: подробности от Ляшко

11 марта, 23:27

Новости У24

Самые распространенные “побочки” от вакцинации против COVID-19. Насколько они опасны? 11 марта, 23:20

Евросоюз

Чудесное спасение “Милана” в Манчестере, хотя он трижды забивал “Дьяволам”

Свидетельств о вакцинации в Украине пока не будет — санврач Ляшко назвал причины

11 марта, 23:15

Новости У24

Новый рекорд: художник Beeple продал цифровую картину за $69 млн как NFT-токен 11 марта, 23:05

Другие страны

Почему проиграло “Динамо”? Есть объяснение 11 марта, 23:00

Футбол

“Вторая фейсбучная республика”: Арестович высказался о международной поддержке Украины

11 марта, 22:56

Новости У24

Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место 11 марта, 22:55

Футбол

Послание от Байдена – что передал Волкер Украине: первые комментарии 11 марта, 22:51

Власть

Свела с ума Ди Каприо, а футболист “Ромы” ради старшей на 12 лет модели бросил беременную 11 марта, 22:48

Футбол

Заявление Зеленского по Донбассу: Арестович объяснил, чего хочет Украина

11 марта, 22:44

Новости У24

Воздушная безопасность и точный прогноз погоды: в Украине установят американские радары “Baron” 11 марта, 22:31

Украина

“Учите историю!” — Ляшко и Бужанский поругались в прямом эфире из-за Шухевича

11 марта, 22:18

Новости У24

“Динамо” – “Вильярреал”: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Будем сотрудничать с Facebook и YouTubе — “слуга народа” о громкой идее Зеленского

11 марта, 21:59

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня