Польша обвинила выдворенного российского консула в заражении поляков COVID-19
Игорь Ощепков знал, что инфицирован, но посещал массовые мероприятия
Выдворенный в феврале из Польши российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей.
Об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает RMF24.
Отмечается, что генконсул РФ в Познани Ощепков и его дочь получили положительный тест на коронавирус еще 21 января, но целый месяц до того, как покинуть Польшу, дипломат активно участвовал в разных мероприятиях и осуществлял другие действия, "создающие дополнительную эпидемическую угрозу в Польше".
"Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних", – заявил Жарин, назвав поведение консула безответственным и опасным.
В частности, Ощепкова видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани.
"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия дипломата поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – возмущены в Польше.
В тренде
Скандал в Чехии: президента назвали слабоумным за пиар российской вакцины
По словам Жарина, зарубежные партнеры страны также отмечали случаи несоблюдения правил противодействия эпидемии российскими дипломатами.
Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше 8 февраля в ответ на высылку Россией ряда дипломатов ЕС и покинул территорию страны 20 февраля.
Кстати, как раз в то время, как российский дипломат должен был покинуть Польшу, там говорили об ожидаемом ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 и намеревались ужесточить коронавирусные ограничения.
Мы также сообщали, что 10 марта Польша объявила персоной нон грата и выслала из страны дипломата посольства Беларуси в Варшаве в ответ на выдворение своего консула белорусскими властями накануне.
.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Россия
Польша
дипломат
консул
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз “Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз ДТП с украинцами в Польше: пострадавших отказывались лечитьЕвросоюз
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+6377 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Хлопок vs синтетика: какие маски лучше защищают от COVID-19
- Польша обвинила выдворенного российского консула в заражении поляков COVID-19
- На Хмельнитчине загорелась больница: выводить больных из огня пришлось медикам
Все новости
-
“Динамо”, “Шахтер” и другие: расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы
11 марта, 07:42
Футбол
-
В Украине похолодает: прогноз погоды на 11 марта (карта)
11 марта, 07:20
Украина
-
“Секунда несдержанности”: Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗО
11 марта, 07:13
Другие
-
Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 марта
11 марта, 07:07
Психо
-
“Мудаки и выродки”: нардеп от “Слуги народа” обругал противников Лукашенко
11 марта, 06:58
Украина
-
-
Сенат США утвердил нового генпрокурора: что известно о Меррике Гарланде
11 марта, 06:20
США
-
Четверть века без ремонта: почему реконструкцию Крещатика опять отложили на год
11 марта, 06:00
Власть
-
Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день
11 марта, 05:49
Психо
-
Хлопок vs синтетика: какие маски лучше защищают от COVID-19
11 марта, 05:43
Другие страны
-
США в ООН снова напомнили о действиях России в Украине
11 марта, 04:59
США
-
Польша обвинила выдворенного российского консула в заражении поляков COVID-19
11 марта, 04:27
Евросоюз
-
По 1400 долларов каждому: Конгресс окончательно одобрил “план спасения” Байдена
11 марта, 03:34
США
-
Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину
11 марта, 02:51
Евросоюз
-
У Зеленского рассказали, когда урегулируют разногласия с МВФ
11 марта, 02:14
Власть
-
11 марта, 01:33
На Донбассе погиб украинский военный
Подробности
-
Лига чемпионов 10 марта: результаты ответных матчей 1/8 финала
11 марта, 01:00
Лига чемпионов
-
Подрыв военных на Донбассе: в воинской части знали о минах на дороге
11 марта, 00:48
Донбасс
-
Три минуты два гола: “Ливерпуль” прошел “Лейпциг” без труда
-
Весенняя волна COVID-19 будет опаснее осенней: ученый рассказал о приближающейся катастрофе
10 марта, 23:58
Украина
-
Почти 60 новых “имен”. Украина расширила список наркотиков и психотропов
10 марта, 23:56
Украина
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня