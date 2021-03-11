Польша обвинила выдворенного российского консула в заражении поляков COVID-19

Игорь Ощепков знал, что инфицирован, но посещал массовые мероприятия

Выдворенный в феврале из Польши российский консул Игорь Ощепков был инфицирован коронавирусом, но не соблюдал карантин и до выезда из страны мог заразить много людей.

Об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает RMF24.

Отмечается, что генконсул РФ в Познани Ощепков и его дочь получили положительный тест на коронавирус еще 21 января, но целый месяц до того, как покинуть Польшу, дипломат активно участвовал в разных мероприятиях и осуществлял другие действия, "создающие дополнительную эпидемическую угрозу в Польше".

"Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних", – заявил Жарин, назвав поведение консула безответственным и опасным.

В частности, Ощепкова видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия дипломата поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – возмущены в Польше.

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По словам Жарина, зарубежные партнеры страны также отмечали случаи несоблюдения правил противодействия эпидемии российскими дипломатами.

Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше 8 февраля в ответ на высылку Россией ряда дипломатов ЕС и покинул территорию страны 20 февраля.

Кстати, как раз в то время, как российский дипломат должен был покинуть Польшу, там говорили об ожидаемом ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 и намеревались ужесточить коронавирусные ограничения.

Мы также сообщали, что 10 марта Польша объявила персоной нон грата и выслала из страны дипломата посольства Беларуси в Варшаве в ответ на выдворение своего консула белорусскими властями накануне.

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