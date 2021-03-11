В мире

Миллионы заразившихся и миллиарды в локдауне: что пережил мир за год COVID-19 (видео)

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Вызванная китайским коронавирусом пандемия привела к критической ситуации во всем мире

Сегодня год, как человечество живет по новым правилам. Работа и обучение – дистанционно, вечеринки и свидания – в интернете, и никаких объятий. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 глобальной проблемой. Аналогов такой пандемии в истории не было. Миллионы заразившихся и миллиарды людей в локдауне.

Что пережил мир за этот год – в новостях "Сегодня" напомнила Екатерина Кикоть.

В начале 2020 года о китайском городе Ухань говорили все. Дескать, там завелся доселе неизвестный смертельный вирус, вызывающий атипичную пневмонию. В конце января 11-миллионный мегаполис закрыли на карантин. Жизнь словно остановилась, улицы опустели. В городе рекордными темпами строили полевые госпитали и заливали все антисептиком.

И пока весь мир, затаив дыхание, наблюдал за кадрами из Китая, проблема перестала быть локальной. Коронавирус начал распространяться за пределами Поднебесной. И уже спустя полтора месяца, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила о пандемии.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 5 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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