В мире

Конец гражданской войны: в Ливии создали правительство нацединства

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Новым премьер-министром стал Абдул-Хамид аль-Дебайба

Участники гражданской войны в Ливии создали правительство национального единства, положив конец многолетнему хаосу и насилию, которые воцарились в стране после смерти диктатора Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Историческое заседание парламента состоялось в городе Сирт – между официальной столицей Триполи, где базировалось международно признанное Правительство национального согласия, и Бенгази, который провозгласил "столицей" командир Ливийской национальной армии фельдмаршар Халифа Хафтар – его поддержали Россия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Читайте также:
В Ливии обнаружили массовые захоронения людей

132 голосами "за" (при двух голосовавших "против" и 32 отсутствовавших) ливийские парламентарии поддержали создание правительства нацединства во главе с Абдул-Хамидом аль-Дабайбой.

Конец гражданской войны: в Ливии создали правительство нацединства

Фото: REUTERS/Esam Omran Al Fetori

В тренде
Скандал в Чехии: президента назвали слабоумным за пиар российской вакцины

Именно его кандидатуру поддержали участники организованного ООН в Женеве февральского Форума по Ливии, проголосовав за новое переходное правительство. Оно будет действовать до всеобщих выборов в декабре.

Также создается новый орган – Президентский совет во главе с экс-послом Ливии в Греции Мухаммедом Юнисом Менфи.

Конец гражданской войны: в Ливии создали правительство нацединства

Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Не последнюю роль в примирении сторон сыграла общественность – после вмешательства Турции обе стороны конфликта захлестнули протесты, участники которых требовали завершить гражданскую войну, начать борьбу с пандемией коронавируса и развивать экономику. Один из таких протестов закончился расстрелов демонстрантов.

Посол США Ричард Норланд уже поздравил стороны с формированием переходного правительства.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Уруский провел встречу с военными атташе иностранных государств

2 часа ago

Кабмин одобрил Стратегию экономической безопасности страны. Ее внедрение должно быть проактивным

3 часа ago

Назвал звезду соперника и похвалил Эмери: Луческу охарактеризовал “Вильярреал”

3 часа ago

Марсоход Perseverance сделал своеобразное «Селфи»

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button