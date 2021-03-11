Конец гражданской войны: в Ливии создали правительство нацединства

Новым премьер-министром стал Абдул-Хамид аль-Дебайба

Участники гражданской войны в Ливии создали правительство национального единства, положив конец многолетнему хаосу и насилию, которые воцарились в стране после смерти диктатора Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Историческое заседание парламента состоялось в городе Сирт – между официальной столицей Триполи, где базировалось международно признанное Правительство национального согласия, и Бенгази, который провозгласил "столицей" командир Ливийской национальной армии фельдмаршар Халифа Хафтар – его поддержали Россия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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132 голосами "за" (при двух голосовавших "против" и 32 отсутствовавших) ливийские парламентарии поддержали создание правительства нацединства во главе с Абдул-Хамидом аль-Дабайбой.

Фото: REUTERS/Esam Omran Al Fetori

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Именно его кандидатуру поддержали участники организованного ООН в Женеве февральского Форума по Ливии, проголосовав за новое переходное правительство. Оно будет действовать до всеобщих выборов в декабре.

Также создается новый орган – Президентский совет во главе с экс-послом Ливии в Греции Мухаммедом Юнисом Менфи.

Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Не последнюю роль в примирении сторон сыграла общественность – после вмешательства Турции обе стороны конфликта захлестнули протесты, участники которых требовали завершить гражданскую войну, начать борьбу с пандемией коронавируса и развивать экономику. Один из таких протестов закончился расстрелов демонстрантов.

Посол США Ричард Норланд уже поздравил стороны с формированием переходного правительства.

По материалам: Сегодня