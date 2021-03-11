Италия, Норвегия и Исландия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Решение связано с возможными побочными действиями препарата

Норвегия, Италия и Исландия вслед за Данией останавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Решение связано с возможными побочными действиями препарата.

Об этом сообщает пресс-служба Норвежского института здравоохранения.

"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", – сказано в сообщении.

На сегодняшний день в Норвегии получили прививку AstraZeneca почти 122 тыс. человек. Власти призвали вакцинированных граждан не волноваться и ждать результатов расследования инцидентов.

Прекратить вакцинацию решили и власти Италии. При этом регулятор отметил, что подтверждения связи между появлением побочных эффектов и британским препаратом пока нет – проводятся необходимые проверки.

"После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны", – сказано в сообщении.

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Исландский директорат здравоохранения также сообщил об остановке вакцинации. При этом на территории страны не было зафиксировано ни одного случая возникновения тромбов после использования AstraZeneca.

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого после прививки.

49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Также мы писали, что в Южной Корее продолжают фиксировать смерти людей, которым ввели вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. При этом власти утверждают, что связи между этими летальными случаями и препаратом нет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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