Хлопок vs синтетика: какие маски лучше защищают от COVID-19

Ученые также исследовали медицинские маски

Национальный институт стандартов и технологий Соединенных Штатов (NIST) провел исследование, в ходе которого в лаборатории сравнили фильтрующие свойства масок, изготовленных из различных материалов, и оказалось, что не все они защищают от коронавируса одинаково.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что хлопковые маски для лица лучше отфильтровывают частицы коронавируса, чем синтетические, сделанные из таких искусственных материалов, как нейлон и полиэстер.

Причем высокая влажность выдыхаемого воздуха улучшает фильтрующие свойства хлопковых масок на 33%.

Отмечается, что клочки ткани, из которой изготавливались маски, поместили в небольшую коробку, в которой была установлена влажность 99%, близкая к влажности дыхания. Затем их надели на трубку, откачивающую воздух и частицы с той же скоростью и силой, что и при нормальном дыхании человека.

И хлопок показал отличные результаты, а вот фильтрующие свойства синтетики не улучшились даже при воздействии высокой влажности.

В тренде

“Вагнергейт” и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

"Хлопковые ткани – отличный выбор. Это новое исследование показало, что хлопок подходит для масок еще больше, чем мы думали", – отметил один из исследователей NIST Кристофер Зангмайстер.

Что касается хирургических и медицинских масок, то ученые выяснили, что их свойства не зависят от влажности, но в целом они не менее эффективны, чем хлопковые маски.

Напомним, производитель масок для общественного здравоохранения Франции компания BioSerenity объявила во вторник, что разработала первую "фильтрующую и обеззараживающую" маску против COVID-19 и других вирусов.

Мы также сообщали, что согласно последним исследованиям ученых США, использование сразу двух масок, плотно прилегающих к лицу, может значительно снизить воздействие коронавируса на человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









защита

хлопок

маска

коронавирус

маска для лица

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны “Это атомная бомба”: ученые предупредили о катастрофе из-за “бразильского” штамма COVID-19Другие страны Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6377 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Весенняя волна COVID-19 будет опаснее осенней: ученый рассказал о приближающейся катастрофе

Под Хмельницким загорелась больница: выводить больных из-под огня пришлось медикам

Ермак встретился с послами стран G20 и анонсировал переговоры в “нормандском” формате

Все новости

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день 11 марта, 05:49

Психо

Хлопок vs синтетика: какие маски лучше защищают от COVID-19 11 марта, 05:43

Другие страны

США в ООН снова напомнили о действиях России в Украине 11 марта, 04:59

США

Польша обвинила выдворенного российского консула в заражении поляков COVID-19 11 марта, 04:27

Евросоюз

По 1400 долларов каждому: Конгресс окончательно одобрил “план спасения” Байдена 11 марта, 03:34

США



Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину 11 марта, 02:51

Евросоюз

У Зеленского рассказали, когда урегулируют разногласия с МВФ 11 марта, 02:14

Власть

11 марта, 01:33 На Донбассе погиб украинский военный Подробности

Подрыв военных на Донбассе: в воинской части знали о минах на дороге 11 марта, 00:48

Донбасс

Три минуты два гола: “Ливерпуль” прошел “Лейпциг” без труда

Весенняя волна COVID-19 будет опаснее осенней: ученый рассказал о приближающейся катастрофе 10 марта, 23:58

Украина

Почти 60 новых “имен”. Украина расширила список наркотиков и психотропов 10 марта, 23:56

Украина

Месси составил компанию Роналду. “Барсу” выбили из Лиги чемпионов

“Нельзя перегибать палку”: Сивохо сказал, что мешает возвращению Донбасса

10 марта, 23:54

Новости У24

На Донбассе вакцинировались тысячи бойцов ВСУ: подробности от “Украина 24”

10 марта, 23:21

Новости У24

Гордон рассказал, что случится в Украине 15 марта

Марадону убили! Тысячи фанов выйдут на марш в Аргентине 10 марта, 22:59

Футбол

Госсекретарь рассказал, как продвигается введение новых санкций против Nord Stream 2 10 марта, 22:59

Экономика

США будут укреплять помощь Украине: раскрыт план Байдена 10 марта, 22:58

США

“Вы для меня никто”: Мураев и нардеп устроили перепалку из-за России в прямом эфире

10 марта, 22:47

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня