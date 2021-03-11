Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину

На встрече глав МИД обсуждались также вопросы России и Беларуси

Главы министерств иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности, а также не оставлять без внимания ситуацию в Беларуси и отношения с Россией.

Об этом речь шла на состоявшейся в среду в Таллине встрече, передает МИД Эстонии.

Министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии Эва-Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис обсудили возможности более тесного сотрудничества между странами Балтии и Соединенным Королевством и вопросы европейской безопасности, в том числе связанные с Россией, Украиной и Беларусью.

"Я подчеркнула своим коллегам, что нам необходимо продолжать помогать нашим восточным партнерам в избранном ими курсе на проведение демократических реформ, взаимодействие с гражданским обществом и модернизацию экономики. Мы должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и сохранить внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси", – заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

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Министры также обсудили Китай и международную безопасность и договорились укреплять сотрудничество в НАТО и о совместных действиях против киберугроз.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация американского президента Джо Байдена продолжит укреплять помощь Украине.

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