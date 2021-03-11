В мире

Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину

Photo of Admin Admin Send an email 2 секунды ago
0 0 3 minutes read

На встрече глав МИД обсуждались также вопросы России и Беларуси

Главы министерств иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности, а также не оставлять без внимания ситуацию в Беларуси и отношения с Россией.

Об этом речь шла на состоявшейся в среду в Таллине встрече, передает МИД Эстонии.

Министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии Эва-Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис обсудили возможности более тесного сотрудничества между странами Балтии и Соединенным Королевством и вопросы европейской безопасности, в том числе связанные с Россией, Украиной и Беларусью.

"Я подчеркнула своим коллегам, что нам необходимо продолжать помогать нашим восточным партнерам в избранном ими курсе на проведение демократических реформ, взаимодействие с гражданским обществом и модернизацию экономики. Мы должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и сохранить внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси", – заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

В тренде
Скандал в Чехии: президента назвали слабоумным за пиар российской вакцины

Министры также обсудили Китай и международную безопасность и договорились укреплять сотрудничество в НАТО и о совместных действиях против киберугроз.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация американского президента Джо Байдена продолжит укреплять помощь Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Великобритания
Латвия
Литва
Эстония
помощь
Украина

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Британия и страны Балтии договорились поддерживать УкраинуСтрашное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Британия и страны Балтии договорились поддерживать УкраинуОчевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину“Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз Британия и страны Балтии договорились поддерживать УкраинуВ Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз Британия и страны Балтии договорились поддерживать УкраинуВ коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Британия и страны Балтии договорились поддерживать УкраинуДТП с украинцами в Польше: пострадавших отказывались лечитьЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9084 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал
  • Хлопок vs синтетика: какие маски лучше защищают от COVID-19
  • Польша обвинила выдворенного российского консула в заражении поляков COVID-19

Все новости

  • Вакцинация в Украине: сколько украинцев получили прививку от COVID-19

    11 марта, 09:51
    Украина

  • Мегаконтракт Фьюри и Джошуа подпишут в течение двух дней

    11 марта, 09:41
    Бокс

  • Миллионы женщин остаются без противозачаточных средств из-за COVID-19

    11 марта, 09:30
    США

  • 11 марта, 09:20

    СНБО рассмотрит санкции против топ-чиновников Беларуси

    Подробности

  • Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности: “Говорят, что я Дева Мария”

    11 марта, 09:19
    Фаново

  • Легендарный миллиардер Уоррен Баффетт разбогател до 100 млрд долларов

    11 марта, 09:09
    Бизнес

  • Мбаппе побил рекорд молодого Месси, но на пятки наступает наглый норвежец

    11 марта, 09:02
    Лига чемпионов

  • Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал

    11 марта, 08:46
    Финансы

  • Кто уже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а кто еще играет в 1/8 финала

    11 марта, 08:30
    Лига чемпионов

  • На Донбассе снова неспокойно: боевики палят из гранатометов и стрелкового оружия

    11 марта, 08:18
    Донбасс

  • В Украине обнаружено более девяти тысяч новых случаев COVID-19

    11 марта, 08:12
    Украина

  • В НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19

    11 марта, 08:00
    Украина

  • “Динамо”, “Шахтер” и другие: расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы

    11 марта, 07:42
    Футбол

  • В Украине похолодает: прогноз погоды на 11 марта (карта)

    11 марта, 07:20
    Украина

  • “Секунда несдержанности”: Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗО

    11 марта, 07:13
    Другие

  • Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 марта

    11 марта, 07:07
    Психо

  • “Мудаки и выродки”: нардеп от “Слуги народа” обругал противников Лукашенко

    11 марта, 06:58
    Украина

  • Сенат США утвердил нового генпрокурора: что известно о Меррике Гарланде

    11 марта, 06:20
    США

  • Четверть века без ремонта: почему реконструкцию Крещатика опять отложили на год

    11 марта, 06:00
    Власть

  • Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

    11 марта, 05:49
    Психо

Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 секунды ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ротань назвал заявку молодежной сборной Украины на турнир в Турции

1 час ago

В Нидерландах ушел из жизни изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

2 часа ago

Ермак провел первую встречу в расширенном составе с послами G20

2 часа ago

Трейдер купил меди на $36 миллионов. Вместо металла получил окрашенные камни

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button