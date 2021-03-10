В мире

“Вагнергейт” и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read

Съемочная группа издания сейчас находится в Киеве

Журналисты из Bellingcat призвали свою аудиторию верить только официальной информации от авторов будущего расследования "Вагнергейт", а не слушать спекуляции.

Об этом написал основатель издания Элиот Хиггинс в своем Twitter.

"Ходит много слухов о грядущем документальном фильме о "Вагнергейте", но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Помимо этого, все, что я сейчас говорю, это "без комментариев", — заявил он.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что съемочная группа Bellingcat сейчас находится в Киеве. Однако чем именно они занимаются и что снимают – неизвестно.

О чем речь?

В декабре 2020 года Bellingcat анонсировало расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской "ЧВК Вагнера", которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

А накануне "Зеркало недели" сообщило, что замглавы Офиса президента Роман Машовец и начальник главного управления Минобороны Кирилл Буданов якобы обратились к главе британской разведки с просьбой помешать выходу фильма Bellingcat.

В тренде
В Эстонии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Издание утверждает, что окружение президента волнует, как они будут представлены в материале расследователей. Также в ОП якобы беспокоятся, установят ли журналисты факт предательства и назовут ли имя человека, который "слил" данные о совместной операции спецслужб Украины и США по задержанию россиян.

Похожее заявление сделал журналист Дмитрий Гордон. По его словам, 15 марта будет озвучена некая важная информация, которая станет "исторической для Украины".

В конце июля прошлого года власти Беларуси заявили о задержании за неделю до президентских выборов десятков наемников иностранной частной военной компании. Украина потребовала выдать ей часть задержанных, так как они причастны к военным действиям на Донбассе и оккупации Крыма.

Несмотря на это белорусские власти передали боевиков российской стороне. После этого СМИ сообщили, что СБУ проводила спецоперацию в отношении вагнеровцев, однако ее якобы сорвали в Офисе президента.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

расследование
bellingcat
ЧВК Вагнера
Офис президента

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

"Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильмаГнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильмаЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильмаВ Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильмаСлучайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильмаПадали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильмаИзраиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6377 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Военный эксперт подсказал, как Украине ответить на провокацию России на Донбассе
  • 12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной: онлайн-презентация обращения
  • “Вагнергейт” и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

Все новости

  • “Динамо” напоминает “Шахтер” 2015 года”: тренер “Вильярреала” готов к матчу в Киеве

    10 марта, 15:51
    Футбол

  • У “Ромы” перед “Шахтером” коронавирус и возвращение обидчика дончан

    10 марта, 15:49
    Футбол

  • Выходные дни и праздники в апреле 2021 года в Украине

    10 марта, 15:48
    Events

  • В Сети раскритиковали финальную версию песни Go_A для “Евровидения”

    10 марта, 15:47
    Звездно

  • В Киев прибыл поезд из красной зоны карантина: врач указал на тревожный момент
    "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

    10 марта, 15:47
    Новости У24

  • Совместная армия Беларуси и России: военный эксперт указал на важный момент
    "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

    10 марта, 15:45
    Новости У24

  • Вернуть Крым, Донбасс и вступить в НАТО: 12 пунктов стратегии Украины и США

    10 марта, 15:40
    Власть

  • "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

    Украинского певца жестко унизили на юмористическом шоу в США (видео)

  • "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

    Ермак рассказал, когда вакцина Pfizer появится в Украине (видео)

  • Жмак призвал ВСК по УЗ выяснить первопричину финансового кризиса компании

    10 марта, 15:30
    Экономика

  • "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

    В Одесской области мужчина убил кота на глазах у хозяина: его “наказали” активисты (фото и видео)

  • Остатки вакцины: в Киевской области открыли запись в очередь на вакцинацию от коронавируса

    10 марта, 15:22
    Другие новости

  • Соблазнительная Кардашьян заведет второго ребенка от звезды НБА

    10 марта, 15:19
    Баскетбол

  • Заседание СНБО перенесли: когда состоится и что будут обсуждать

    10 марта, 15:18
    Украина

  • Киевляне копят долги за тепло и горячую воду. 41% – у владельцев 10 огромных квартир в центре

    10 марта, 15:18
    ЖКХ

  • Принято уникальное обращение по стратегическому партнерству Украины и США

    10 марта, 15:15
    Власть

  • Губа не дура! Премиальные тренеру сборной России ошеломили фанатов

    10 марта, 15:10
    Футбол

  • Военный эксперт подсказал, как Украине ответить на провокацию России на Донбассе

    10 марта, 15:02
    Украина

  • Киевский форум представляет совместное обращение деятелей США и Украины: онлайн
    "Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

    10 марта, 15:00
    Новости У24

  • В Виннице пьяная мать бросила шестилетнего сына на остановке и ушла домой

    10 марта, 14:56
    Другие регионы

"Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В России замедлили работу Twitter

2 часа ago

НАПК вызывает шестерых руководителей партий для дачи объяснений

2 часа ago

В честь праздник и с красной лентой: в университете Киева торжественно открыли туалет

2 часа ago

ФГВФЛ пока не может реализовать основной актив банка Аркада. Средства кредиторов банка под угрозой

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button