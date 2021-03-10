В России “прикрутили” Twitter: в Роскомнадзоре назвали причину
Россиянам урезали скорость работы популярной соцсети из-за шокирующего контента
Недавно в России решили оштрафовать Twitter, а теперь Роскомнадзор принял решение ограничить скорость работы соцсети в мобильных телефонах и частично на компьютерах.
Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
Россияне обвинили Twitter в том, что там не был удален опасный контент. По данным ведомства, с 2017 года и по сегодняшний день в соцсети остаются материалы с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 – с детской порнографией, 149 – с информацией об использовании наркотиков.
“С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории РФ, в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса “согласно регламенту”. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств”, – говорится в заявлении.
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Если же Twitter не удалит выше указанный контент, то соцсеть могут полностью заблокировать в России.
Ранее мы сообщали, что сообщество крупнейших мировых компаний – Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo – будет заниматься разработкой принципов реагирования на вредоносный контент в Сети.
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Источник:
Сегодня
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