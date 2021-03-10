После угроз Twitter: в России “легли” сайты Кремля, Госдумы и Роскомнадзора
Недавно в США анонсировали масштабный киберудар по РФ
В России перестали работать сайты органов власти и различных ведомств.
Об этом сообщает Медуза.
В частности, у многих пользователей не открывается сайт Кремля, а также официальные страницы правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора.
Причины проблем с доступом пока не ясны.
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Напомним, сегодня Роскомнадзор принял решение ограничить скорость работы Twitter на мобильных телефонах и компьютерах. Российские власти обвинили соцсеть в том, что там не был удален опасный контент – в частности, посты с призывом к совершению суицида несовершеннолетними, детской порнографией, а также с информацией об использовании наркотиков.
Также мы писали, что Соединенные Штаты намерены осуществить первый обещанный ответный киберудар по России в течение ближайших трех недель. Отмечается, что контрудары по российским сетям будут очевидны для президента Владимира Путина, его разведслужб и вооруженных сил, но не для остального мира.
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