Остаться в живых: пилот пять недель провел в джунглях из-за поломки самолета

Все это время мужчина питался только фруктами и яйцами

Бразильский пилот Антонио Сена после аварийной посадки больше месяца провел в джунглях Амазонки, питаясь птичьими яйцами и дикими фруктами.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Самолет пропал с радаров еще в конце января. Спасатели начали поиски, однако через неделю операцию прекратили – ни обломков лайнера, ни самого пилота не нашли.

Как рассказал выживший, совершить аварийную посадку посреди джунглей ему пришлось из-за технической неисправности. С собой он успел взять только рюкзак с вещами, прежде чем самолет загорелся.

Больше месяца мужчина пробирался через дикие заросли, питаясь только фруктами и яйцами птиц. Через пять недель после аварии он случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые и вызвали помощь.

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Отмечается, что Сена страдал от сильного обезвоживания организма, а за время путешествия потерял в весе более 25 килограмм. Пилот утверждает, что выжить ему помогло только желание увидеть родителей.

По материалам: Сегодня