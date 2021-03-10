Насилию подвергается каждая третья женщина в мире – ВОЗ

Больше всех страдают молодые женщины

Насилие в отношении женщин в мире остается чрезвычайно распространенным – каждая третья женщина (около 736 миллионов) в течение жизни подвергается физическому или сексуальному насилию.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету, женщины подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера или сексуальному насилию со стороны непартнера – и число этих случаев практически не изменилось за последнее десятилетие.

В ВОЗ подчеркнули, что насилие очень часто совершается в отношении молодых женщин (в возрасте 15–24 лет).

"Каждая четвертая молодая женщина, состоящая в отношениях, подвергнется насилию со стороны интимного партнера к тому времени, когда ей исполнится 25 лет", – говорится в отчете.

В тренде

Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что насилие против женщин усугубилось во время пандемии COVID-19.

"Насилие в отношении женщин является эндемическим явлением в каждой стране и культуре, причиняя вред миллионам женщин и их семей, и усугубляется пандемией COVID-19. Но, в отличие от COVID-19, насилие в отношении женщин нельзя остановить с помощью вакцины", – сказал он.

Гебреисус добавил, что с насилием можно бороться с помощью глубоких и последовательных усилий со стороны правительств, сообществ и отдельных лиц по изменению пагубного отношения, улучшению доступа к возможностям и услугам для женщин и девочек, а также по развитию здоровых и взаимоуважительных отношений.

Напомним, согласно отчету Еврокомиссии, пандемия COVID-19 негативно отразилась на женщинах – почти во всех сферах жизни неравенство между мужчинами и женщинами усугубилось.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









женщина

ВОЗ

насилие

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3261 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

Подозреваемую в зверском убийстве киевской полицейской взяли под стражу

Рынок труда в Украине: здравоохранению нужны тысячи медиков

Все новости

Насилию подвергается каждая третья женщина в мире – ВОЗ 10 марта, 03:37

Другие страны

Беларусь выдворяет из страны консула Польши: что случилось 10 марта, 02:59

Другие страны

Больницы не справляются: в Эстонии с 11 марта еще больше ужесточают локдаун 10 марта, 02:22

Евросоюз

Ситуация в Армении накаляется: протестующие заблокировали парламент (фото) 10 марта, 01:43

Другие страны

Лига чемпионов 9 марта: результаты матчей 1/8 финала 10 марта, 01:20

Лига чемпионов



Украинский чемпион мира перенес операцию на лице: “Должны крюком поправить” 10 марта, 01:07

Футбол

В Сеть попали неопубликованные фото российской фигуристки с откровенной фотосессии 10 марта, 01:04

Другие

Ермак: Мирный план по Донбассу – на столе, ждем одобрения Россией 10 марта, 00:53

Власть

Слезная драма в Италии: “Ювентус” вылетел из Лиги чемпионов, выиграв в большинстве

Холанд переписывает историю Лиги чемпионов: какие рекорды покорились 20-летнему норвежцу 10 марта, 00:26

Лига чемпионов

Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 марта

В Германии обнаружен новый коронавирус из двух других мутаций 10 марта, 00:09

Евросоюз

Судьи и VAR превратили матч Лиги чемпионов в цирк: как “Боруссия” сражалась с “Севильей”

Украина требует от Ирана прекратить запугивать семьи жертв катастрофы МАУ 9 марта, 23:29

Другие страны

Впервые в истории: Франция проводит военные учения в космосе 9 марта, 23:25

Евросоюз

Дергается глаз и срывается голос: как выглядит жена футболиста после каникул в школе

Гордон назвал три вещи, которые раскалывают Украину

9 марта, 23:17

Новости У24

Средняя пенсия в Украине может вырасти до 7 тысяч: что для этого нужно 9 марта, 23:16

Экономика

Огненное селфи без лифчика жены футболиста: все видно в зеркале 9 марта, 22:56

Футбол

“Не надо подменять понятия”: Гордон высказался об индийской вакцине для украинцев

9 марта, 22:54

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня