ЕС и Британия обвиняют друг друга в блокировании поставок вакцины от COVID-19

В блокаде экспорта препаратов от коронавируса обвиняют и США

Британское Министерство иностранных дел вечером во вторник, 9 марта, вызывало представителя Европейского Союза из-за заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что власти в Лондоне блокируют поставки вакцины от COVID-19 на континент.

Об этом сообщает DW.

Ранее в рассылке о программе ЕС по закупке вакцин Мишель обвинил Великобританию и США в том, что они "устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран".

Позже глава Евросовета уточнил, что Британия блокирует поставки косвенным путем, заметив, что "существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов".

В Великобритании в ответ заявили, что любые подобные заявления являются некорректными.

"Британское правительство ни разу не создавало препятствий для экспорта вакцины", – заявил официальный представитель британского МИД.

В тренде

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности

Соответствующее заявление в письменной форме глава британского МИД Доминик Рааб также отправил в Брюссель.

В то же время сам Лондон ранее критиковал Евросоюз за приостановку поставки в Австралию партии вакцины AstraZeneca, которая производится на заводе компании в Бельгии.

Напомним, в течение крупнейшей кампания вакцинации в истории в 114 странах введено уже более 304 миллионов доз вакцин от COVID-19.

Мы также писали, что компания Pfizer собирается удвоить количество производимых доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Великобритания

ЕС

вакцина

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз “Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Вакцина Pfizer менее эффективна для людей с ожирением – ученыеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3261 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

Подозреваемую в зверском убийстве киевской полицейской взяли под стражу

Рынок труда в Украине: здравоохранению нужны тысячи медиков

Все новости

Переживший крушение вертолета пилот снял все на видео 10 марта, 05:55

Фаново

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе 10 марта, 05:47

Психо

ЕС и Британия обвиняют друг друга в блокировании поставок вакцины от COVID-19 10 марта, 05:45

Евросоюз

Больше, чем за последние 70 лет: Чехия установила печальный рекорд по смертности 10 марта, 04:58

Евросоюз

МАГАТЭ не может попасть к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук 10 марта, 04:21

Донбасс



Насилию подвергается каждая третья женщина в мире – ВОЗ 10 марта, 03:37

Другие страны

Беларусь выдворяет из страны консула Польши: что случилось 10 марта, 02:59

Другие страны

Больницы не справляются: в Эстонии с 11 марта еще больше ужесточают локдаун 10 марта, 02:22

Евросоюз

Ситуация в Армении накаляется: протестующие заблокировали парламент (фото) 10 марта, 01:43

Другие страны

Лига чемпионов 9 марта: результаты матчей 1/8 финала 10 марта, 01:20

Лига чемпионов

Украинский чемпион мира перенес операцию на лице: “Должны крюком поправить” 10 марта, 01:07

Футбол

В Сеть попали неопубликованные фото российской фигуристки с откровенной фотосессии 10 марта, 01:04

Другие

Ермак: Мирный план по Донбассу – на столе, ждем одобрения Россией 10 марта, 00:53

Власть

Слезная драма в Италии: “Ювентус” вылетел из Лиги чемпионов, выиграв в большинстве

Холанд переписывает историю Лиги чемпионов: какие рекорды покорились 20-летнему норвежцу 10 марта, 00:26

Лига чемпионов

Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 марта

В Германии обнаружен новый коронавирус из двух других мутаций 10 марта, 00:09

Евросоюз

Судьи и VAR превратили матч Лиги чемпионов в цирк: как “Боруссия” сражалась с “Севильей”

Украина требует от Ирана прекратить запугивать семьи жертв катастрофы МАУ 9 марта, 23:29

Другие страны

Впервые в истории: Франция проводит военные учения в космосе 9 марта, 23:25

Евросоюз

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня