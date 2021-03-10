В мире

Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 3 minutes read

Теперь в расположенные у моря Будву, Тиват, Херцег-Нови просто так не попадешь

Министерство здравоохранения Черногории с 10 марта усилило карантинные мероприятия в ряде общин, где особенно распространен COVID-19.

Об этом сообщает посольство Украины в этом балканском государстве.

Усиление карантина произойдет в приморских општинах (общинах) – Будва, Тиват, Херцег-Нови, Ульцинь и Котор, а также в расположенных дальше от моря општинах Подгорица, Никшич, Цетине, Плужине, Бар, Плевля.

Ограничения касаются запрета работы заведений питания, торговых и спортивных центров, работы школ и детских садов, посещение парков. При этом запрещается въезд и выезд из этих општин без надлежащих оснований.

Для въезда в Черногорию из Украины необходимо иметь:

В тренде
“Вагнергейт” и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

  • ПЦР-тест, сделанный за 48 часов, или
  • тест на антитела (класса IgC), сделанный не позднее 30 дней, или
  • подтверждение доказательства вакцинации второй дозой вакцины, менее чем за 7 дней до въезда.

При этом въезд из соседних Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Сербии и Хорватии осуществляется без ограничений.

Напомним, в ноябре-2020 власти Черногории усиливали карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Однако летом-2020 Черногория упростила въезд украинским туристам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Черногория
карантин
община
коронавирус

Источник:

Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристуГнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристуВ Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристуСлучайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу“Это атомная бомба”: ученые предупредили о катастрофе из-за “бразильского” штамма COVID-19Другие страны Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристуПадали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристуИзраиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6377 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Под Хмельницким загорелась больница: выводить больных из-под огня пришлось медикам
  • Ермак встретился с послами стран G20 и анонсировал переговоры в “нормандском” формате
  • Глава НБУ Шевченко заболел коронавирусом

Все новости

  • Почти 60 новых “имен”. Украина расширила список наркотиков и психотропов

    10 марта, 23:56
    Украина

  • Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    Месси составил компанию Роналду. “Барсу” выбили из Лиги чемпионов

  • Нельзя перегибать палку – Сивохо оценил законопроект о пособниках России в Украине
    Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    10 марта, 23:54
    Новости У24

  • На Донбассе вакцинировались тысячи бойцов ВСУ: подробности от “Украина 24”
    Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    10 марта, 23:21
    Новости У24

  • Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    Гордон рассказал, что случится в Украине 15 марта

  • Марадону убили! Тысячи фанов выйдут на марш в Аргентине

    10 марта, 22:59
    Футбол

  • Госсекретарь рассказал, как продвигается введение новых санкций против Nord Stream 2

    10 марта, 22:59
    Экономика

  • США будут укреплять помощь Украине: раскрыт план Байдена

    10 марта, 22:58
    США

  • “Вы для меня никто”: Мураев и нардеп устроили перепалку из-за России в прямом эфире
    Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    10 марта, 22:47
    Новости У24

  • Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    10 марта, 22:40
    Другие страны

  • Наказали за критику! Экс-игрока “Динамо” выгнали из Турции

    10 марта, 22:23
    Футбол

  • Польша объявила персоной нон грата дипломата посольства Беларуси

    10 марта, 22:22
    Евросоюз

  • Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    Под Хмельницким загорелась больница: выводить больных из-под огня пришлось медикам

  • В Киеве напали на участниц женского марша: пострадавшая заявила о бездействии полиции

    10 марта, 22:06
    Происшествия

  • Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    “ПСЖ” – “Барселона”: онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

  • Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    “Ливерпуль” – “Лейпциг”: онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

  • Ермак встретился с послами стран G20 и анонсировал переговоры в “нормандском” формате

    10 марта, 22:01
    Власть

  • Вакцинироваться предложил Степанов – ведущая “Украина 24” сделала прививку в прямом эфире
    Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

    10 марта, 21:51
    Новости У24

  • “Отомстили свинье Роналду”: сотрудник “Порту” оскорбил звезду “Юве”

    10 марта, 21:38
    Лига чемпионов

  • Еще один влиятельный сенатор требует от Джо Байдена санкций против Nord Stream 2

    10 марта, 21:32
    Экономика

Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Марсоход Perseverance сделал своеобразное «Селфи»

2 часа ago

Ревизионистская политика Кремля касается не только Украины, но и США – дипломат

2 часа ago

Подбросил и не поймал: в Сумах отец покалечил маленькую дочь

2 часа ago

Главное за среду: закулисье налоговой амнистии, инвестиции в «зеленую» энергетику, металлы и акции индекса S&P500

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button