Больше, чем за последние 70 лет: Чехия установила печальный рекорд по смертности
Среди умерших преобладают мужчины
В Чехии в январе 2021 года умерло 15,9 тысячи граждан, что на 50 процентов превышает среднее количество умерших за месяц в течение 2015-2019 годов и является самим высоким показателем за последние 70 лет.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Чешский статистический институт.
Согласно статистике, в январе нынешнего года на 100 тыс. граждан пришлось 148 смертей, тогда как в этом же месяце в 2015-2019 годах умирали около 100 чехов. А 6 января 2021 года войдет в историю как день с наибольшим количеством умерших в Чехии – 571 человек.
"Исторически во временном измерении абсолютных данных, начиная с 1950 года, еще никогда не было количество умерших в январе выше, чем в этом году. Ближе всего к этому числу был 1970 год, тогда в январе во время эпидемии так называемого гонконгского гриппа количество умерших достигло 15,3 тысячи человек", – рассказали в Чешском статистическом институте.
Также отмечается, что среди умерших преобладают мужчины. Их количество выросло на 58%, а женщин – на 38%.
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Напомним, в прошлом году рождаемость в Украине установила десятилетний антирекорд – с 2010 до 2020 года этот показатель снизился на 40%.
Мы также писали, что в 2020 году от COVID-19 умерло в два раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.
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