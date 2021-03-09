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Убийство посла России в Турции: пять человек получили пожизненное

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Еще девятерых обвиняемых будут судить отдельно

Турецкий суд вынес приговоры обвиняемым по делу об убийстве посла России Андрея Карлова в 2016 году, признав виновными 14 человек из 19.

Об этом сообщает Sabah.

В частности, пять человек получили пожизненный срок, из них двое подсудимых – за попытку свержения конституционного строя и умышленное убийство с террористической целью.

Еще девятерых приговорили к 3-15 годам лишения свободы, а с пяти других сняли все обвинения.

Всего по делу обвиняются 28 человек, но по требованию прокуратуры дела еще девяти, объявленных в розыск, будут рассматриваться отдельно. Среди них – проповедник и лидер оппозиционной организации FETO Фетхуллах Гюлен, который проживает в США.

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Напомним, что Карлов был убит полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря 2016 года на российской фотовыставке в Центре современного искусства Анкары. Сотрудники службы безопасности застрелили непосредственного исполнителя на месте. Прокуратура Анкары утверждает, что Алтынташ лично знал Гюлена.

Случившееся признано терактом.

Первое слушание по делу началось в январе 2019 года во Втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям.

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