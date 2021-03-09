Взрывы в Экваториальной Гвинее: погибли 98 человек

В городе Бата повреждены практически все дома

Министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи заявило, что число погибших в результате серии взрывов на военной базе у столицы страны увеличилось до 98 человек.

Об этом сообщает Тhe Canberra Times.

А по данным министерства обороны страны, по меньшей мере 615 человек были ранены в результате взрывов в воскресенье, которые начались с пожара на военной базе. 299 раненых остаются в больнице.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого объяснил происшествие халатностью, связанной с обращением с динамитом, а причиной пожара назвал сжигание стерни местными фермерами.

По словам главы государства, из-за взрывов повреждены большинство зданий в Бате, городе с населением чуть более 250 тысяч человек. Дома рядом с очагом взрывов полностью разрушены.

В тренде

Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают завалы.

Напомним, в Экваториальной Гвинеи в воскресенье, 7 марта, прогремела серия мощных взрывов на военной базе в городе Бата, вначале сообщалось о 15 погибших и около 500 раненых.

Мы также сообщали, что в январе в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт, в результате которого 17 человек погибли и более 25 получили ранения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









взрыв

жертвы

Экваториальная Гвинея

военная база

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3261 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Несколько непраздничных наблюдений из биографии Тараса Шевченко (укр.)

Городские невидимки. Как живется обитателям частного сектора в Киеве

Доллар и евро в Украине рухнули до минимума за полгода

Все новости

С Путиным тоже? Зеленский готов отдельно встретится с лидерами “Нормандской четверки” 9 марта, 11:56

Власть

В НБУ назвали два главных риска для экономики Украины

9 марта, 11:53

Новости У24

Ведущий “Зіркового шляху” Тимур Мирошниченко празднует юбилей 9 марта, 11:47

Звездно

Несколько непраздничных наблюдений из биографии Тараса Шевченко (укр.) 9 марта, 11:44

Блоги Станислав Росовецкий

Новый регион поставил рекорд по коронавирусу в Украине — подробности

9 марта, 11:40

Новости У24



Аферы, кражи и небрежность: бывшая сотрудница почты рассказала, как обращаются с посылками (видео) 9 марта, 11:36

Украина

Спасите свое зрение от гаджетов: эффективные способы уменьшить нагрузку на глаза 9 марта, 11:33

Актуально

Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото) 9 марта, 11:30

Звездно

Бывшего футболиста “Шахтера” и “Динамо” назвали лучшим в туре 9 марта, 11:28

ЧУ по футболу

“ХАРД с Влащенко”: гость студии – Михаил Саакашвили

9 марта, 11:28

Новости У24

“Ювентус” – “Порту”: онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

17 выброшенных на помойку вещей, которые стали фишкой интерьера (фото) 9 марта, 11:27

Фаново

Зеленский на форуме “ошарашил” фейком с цитатой Леси Украинки 9 марта, 11:24

Власть

Вакцинация против коронавируса: уже 300 млн человек сделали прививку

Кейт Миддлтон появилась на публике после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри 9 марта, 11:08

Звездно

Байдена подозревают в закулисной сделке с Германией 9 марта, 11:02

Экономика

В Сети показали, как достраивают отделения экстренной медпомощи на Прикарпатье (фото) 9 марта, 11:01

Запад

9 марта, 10:56 В Киеве “минировали” универмаг “Украина” Подробности

“Боруссия” (Д) – “Севилья”: онлайн ответного матча Лиги чемпионов 9 марта, 10:52

Лига чемпионов

Знаменитый теннисист едва не погиб в жуткой аварии. Появилось видео

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня