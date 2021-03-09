В Бразилии назвали вакцины, эффективные против нового штамма COVID-19

Обнародованы предварительные данные исследований

Вакцины от COVID-19, разработанные китайской Sinovac Biotech Ltd и британско-швейцарской AstraZeneca эффективны против варианта коронавируса P1, впервые обнаруженного в Бразилии. Правда выводы пока предварительные.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с исследованием, и представителя бразильского биомедицинского института Fiocruz Маурисио Зуму.

Так собеседник агентства рассказал, что в ходе исследования в Бразилии кровь людей, вакцинированных китайским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, проверили на бразильский вариант вируса, на основе чего были сделаны выводы о ее эффективности. Других подробностей он не сообщил.

Кроме того, в понедельник представитель бразильского биомедицинского института Fiocruz Маурисио Зума заявил, что предварительные исследования показывают, что вакцина AstraZeneca защищает от варианта коронавируса P1.

В тренде

Бывшего можно сдать в армию. В РФ военкомат эпично поздравил с 8 Марта (видео)

Следует отметить, что бразильский вариант вызывает опасения экспертов тем, что он очень заразен, из-за него уже несколько стран запретили поездки для жителей Латинской Америки.

Напомним, в группе фармкомпаний "Лекхим", которая является представителем китайской компании Sinovac Biotech в Украине, заявили, что по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac, она оказалась еще эффективнее, чем предполагалось.

Мы также сообщали, что Министерство здравоохранения Италии, ранее сомневавшееся в достаточной эффективности вакцины AstraZeneca, рекомендовало ее в том числе для людей в возрасте старше 65 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Бразилия

исследование

вакцина

эффективность

коронавирус

AstraZeneca

Sinovac

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5572 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности

Все новости

Спутниковый интернет Маска Starlink будет доступен на грузовиках, кораблях и самолетах 9 марта, 02:58

США

В Бразилии назвали вакцины, эффективные против нового штамма COVID-19 9 марта, 02:09

Другие страны

Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft 9 марта, 01:28

Евросоюз

Взрывы в Экваториальной Гвинее: погибли 98 человек 9 марта, 00:54

Другие страны

Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)



Женщина усыновила ребенка после того, как выжила в катастрофе 9 марта, 00:03

Украина

Главный форвард сборной Украины – во всей красе: Яремчук забил 18-й гол в сезоне

Милованов о вероятности дефолта в Украине: Просто не выгодно 8 марта, 23:23

Экономика

Ушел из жизни легендарный игрок “Карпат” 8 марта, 23:23

Футбол

Верещук рассказала, кто должен быть министром обороны

8 марта, 23:04

Новости У24

Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

Умер первый тренер в истории сборной Украины 8 марта, 22:43

Другие

Италия разрешила AstraZeneca для людей старше 65 лет 8 марта, 22:39

Евросоюз

Посуда влияет на расход газа: как можно уменьшить платежку

Сам не решил, но я бы хотела: Мендель о втором сроке Зеленского 8 марта, 21:39

Власть

Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году 8 марта, 21:38

Экономика

“Это нормально – иметь вибратор”: Милованов прокомментировал громкий скандал

8 марта, 21:36

Новости У24

Вырубила с “вертухи” и добивала ногами: эффектная драка девушек на 8 марта

Тревожный рост количества больных ковидом: почему страдает запад Украины

Госсекретарь США назвал Лукашенко “последним диктатором Европы” 8 марта, 21:13

США

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня