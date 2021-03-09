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В Бразилии назвали вакцины, эффективные против нового штамма COVID-19

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Обнародованы предварительные данные исследований

Вакцины от COVID-19, разработанные китайской Sinovac Biotech Ltd и британско-швейцарской AstraZeneca эффективны против варианта коронавируса P1, впервые обнаруженного в Бразилии. Правда выводы пока предварительные.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с исследованием, и представителя бразильского биомедицинского института Fiocruz Маурисио Зуму.

Так собеседник агентства рассказал, что в ходе исследования в Бразилии кровь людей, вакцинированных китайским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, проверили на бразильский вариант вируса, на основе чего были сделаны выводы о ее эффективности. Других подробностей он не сообщил.

Кроме того, в понедельник представитель бразильского биомедицинского института Fiocruz Маурисио Зума заявил, что предварительные исследования показывают, что вакцина AstraZeneca защищает от варианта коронавируса P1.

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Следует отметить, что бразильский вариант вызывает опасения экспертов тем, что он очень заразен, из-за него уже несколько стран запретили поездки для жителей Латинской Америки.

Напомним, в группе фармкомпаний "Лекхим", которая является представителем китайской компании Sinovac Biotech в Украине, заявили, что по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac, она оказалась еще эффективнее, чем предполагалось.

Мы также сообщали, что Министерство здравоохранения Италии, ранее сомневавшееся в достаточной эффективности вакцины AstraZeneca, рекомендовало ее в том числе для людей в возрасте старше 65 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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