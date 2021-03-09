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Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

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“Журналист” умудрился связать волосы с рейтингом

Российский пропагандист, ведущий Дмитрий Киселев, которому не дает покоя Украина, в очередном выпуске своего шоу на канале "Россия" всерьез занялся изучением растительности на теле президента Украины Владимира Зеленского.

Киселев сравнил две фотографии украинского президента и сделал удивительное в своей абсурдности открытие – Зеленский якобы бреет волосы на груди для повышения рейтинга среди граждан Украины.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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