В мире

Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 3 minutes read

Всю почтовую систему EBA временно отключили

Серверы электронной почты Европейской банковской организации (EBA) стали уязвимы в результате глобальной кибератаки из-за недостатков в программном обеспечении Microsoft Exchange, о которых ранее заявила сама компания.

Об этом сообщает BBC.

В банковской организации Европейского Союза подозревают, что с их серверов мог быть получен доступ к личным данным. Поэтому на время оценки ущерба, всю почтовую систему EBA отключили.

"EBA работает над тем, чтобы определить, к каким данным был получен доступ", – говорится в сообщении организации.

Серверы Microsoft Exchange широко используются для электронной почты крупными предприятиями и правительствами. но лишь немногие организации на данный момент признали, что подверглись нападению.

В тренде
“Политическому исламу здесь не место”: в Швейцарии поддержали запрет на паранджу

Ранее в Microsoft заявили, что кибератака использовала уязвимости в системе электронной почты Microsoft Exchange, а также иногда использовались украденные пароли. Затем применялось удаленное управление почтовым сервером и похищались данные.

Напомним, Белый дом призвал операторов компьютерных сетей проверить, не пострадали ли их системы при последней хакерской атаке на программное обеспечение Microsoft для корпоративной почты Outlook, поскольку угроза сохраняется даже после выпущенных компанией обновлений безопасности.

Мы также сообщали, что связанные с российскими властями хакеры, которых подозревают в масштабном взломе корпоративных и правительственных систем США, получили доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и исходному коду, который используется для создания программных продуктов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

банки
ЕС
хакеры
Microsoft
кибератака
почтовый ящик

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за MicrosoftСтрашное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за MicrosoftОчевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft“Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за MicrosoftВ Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за MicrosoftВ коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за MicrosoftЛучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5572 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами
  • Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году
  • Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности

Все новости

  • Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    9 марта, 01:28
    Евросоюз

  • Взрывы в Экваториальной Гвинее: погибли 98 человек

    9 марта, 00:54
    Другие страны

  • Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

  • Женщина усыновила ребенка после того, как выжила в катастрофе

    9 марта, 00:03
    Украина

  • Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    Главный форвард сборной Украины – во всей красе: Яремчук забил 18-й гол в сезоне

  • Милованов о вероятности дефолта в Украине: Просто не выгодно

    8 марта, 23:23
    Экономика

  • Ушел из жизни легендарный игрок “Карпат”

    8 марта, 23:23
    Футбол

  • Верещук рассказала, кто должен быть министром обороны
    Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    8 марта, 23:04
    Новости У24

  • Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

  • Умер первый тренер в истории сборной Украины

    8 марта, 22:43
    Другие

  • Италия разрешила AstraZeneca для людей старше 65 лет

    8 марта, 22:39
    Евросоюз

  • Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    Посуда влияет на расход газа: как можно уменьшить платежку

  • Сам не решил, но я бы хотела: Мендель о втором сроке Зеленского

    8 марта, 21:39
    Власть

  • Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году

    8 марта, 21:38
    Экономика

  • “Это нормально – иметь вибратор”: Милованов прокомментировал громкий скандал
    Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    8 марта, 21:36
    Новости У24

  • Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    Вырубила с “вертухи” и добивала ногами: эффектная драка девушек на 8 марта

  • Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    Тревожный рост количества больных ковидом: почему страдает запад Украины

  • Госсекретарь США назвал Лукашенко “последним диктатором Европы”

    8 марта, 21:13
    США

  • “Важный день для меня”: Кличко отреагировал на Международный женский день

    8 марта, 20:42
    Бокс

  • В “Слуге народа” сказали, надо ли увольнять Степанова
    Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

    8 марта, 20:39
    Новости У24

Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Приблизились к лидеру: “Барселона” продлила победную серию в Примере

1 час ago

Для разговора Зеленского и Байдена нужно очень хорошо подготовить платформу – Мендель

2 часа ago

Майнеры начали массово уезжать из Внутренней Монголии. Причина — возможный запрет добычи крипты

3 часа ago

Впервые после банкротства: ФК “Рейнджерс” стал чемпионом Шотландии

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button