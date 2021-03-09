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ДТП с украинцами в Польше: пострадавших отказывались лечить

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Украинские дипломаты получили два таких сигнала

В двух польских городах возникли проблемы с лечением пострадавших в аварии автобуса украинцев. Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала "Украина 24"

"У нас были сигналы, в Ярославе и в Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили – созвонились с госпиталем, будут лечить. Будем связываться со второй больницей и договариваться. Будет заплачено за лечение, каким образом – увидим, так как перевозчик обязан оплатить страховку, если они были застрахованы", – рассказал Павлюк.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, и 39 человек получили повреждения. Читайте все подробности ДТП в Польше.

Также нам в комментарии один из пострадавших рассказал, что было не так с водителем.

Все подробности в спецтеме Авария автобуса с украинцами в Польше

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