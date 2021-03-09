ДТП с автобусом в Польше: один украинец остается неопознанным

За четверо суток идентифицировать удалось четыре тела, говорит дипломат

На четвертые сутки после смертельного в ДТП с автобусом вблизи польского города Кашице опознаны тела четырех из пяти погибших украинцев.

Об этом УНН сообщают со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

“Сегодня (9 февраля. – Ред.) выписывают одного гражданина из больницы города Малая Руда. 23 граждан остаются госпитализированы. Идентифицировано четверо погибших”, — рассказал Николенко.

По словам спикера, Генконсульство Украины в Люблине находится на постоянной связи с администрациями медицинских учреждений и местными властями для того, чтобы все пострадавшие имели возможность продолжить необходимое лечение.

Ранее сайт “Сегодня” сообщал, что в медучреждениях двух польских городов отказывались лечить пострадавших в аварии украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших и 39 человек получили повреждения. Читайте все подробности ДТП в Польше.

По материалам: Сегодня