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Благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом – ВОЗ

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Эксперт организации назвала введенные меры крайне эффективными

Меры, принятые в мире для борьбы с COVID-19, оказались крайне эффективными и для подавления сезонных заболеваний, в частности гриппа.

Об этом заявила на брифинге глава управления пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильвия Брайанд.

"Мы следим за сезонной заболеваемостью гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии сейчас наблюдается крайне низкая циркуляция", – рассказала она.

По словам эксперта ВОЗ, для наиболее реальная гипотеза такого снижения инфицирования гриппом состоит в том, что приняты для борьбы с коронавирусом меры крайне эффективны для борьбы и с сезонным гриппом.

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ВОЗ намерена продолжать отслеживать, как будет меняться ситуация, особенно в ходе проведения вакцинации от COVID-19, но, как заявила Брайанд, уже сейчас можно сделать вывод, что меры, которые эффективны для борьбы с коронавирусом, "чрезвычайно эффективны" и для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Тем временем в Украине в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом – за неделю заразились почти 15 тысяч человек.

В то же время, как утверждает Минздрав, в Киеве и в Украине упала заболеваемость коронавирусом.

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