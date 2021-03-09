Благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом – ВОЗ

Эксперт организации назвала введенные меры крайне эффективными

Меры, принятые в мире для борьбы с COVID-19, оказались крайне эффективными и для подавления сезонных заболеваний, в частности гриппа.

Об этом заявила на брифинге глава управления пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильвия Брайанд.

"Мы следим за сезонной заболеваемостью гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии сейчас наблюдается крайне низкая циркуляция", – рассказала она.

По словам эксперта ВОЗ, для наиболее реальная гипотеза такого снижения инфицирования гриппом состоит в том, что приняты для борьбы с коронавирусом меры крайне эффективны для борьбы и с сезонным гриппом.

В тренде

Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

ВОЗ намерена продолжать отслеживать, как будет меняться ситуация, особенно в ходе проведения вакцинации от COVID-19, но, как заявила Брайанд, уже сейчас можно сделать вывод, что меры, которые эффективны для борьбы с коронавирусом, "чрезвычайно эффективны" и для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Тем временем в Украине в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом – за неделю заразились почти 15 тысяч человек.

В то же время, как утверждает Минздрав, в Киеве и в Украине упала заболеваемость коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









грипп

ВОЗ

профилактика

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5572 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Спутниковый интернет Маска Starlink будет доступен на грузовиках, кораблях и самолетах

Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

Все новости

Не хотят переезжать, но согласны на вахтовый метод: какую работу ищут украинцы 9 марта, 07:40

Бизнес

“Интер” обыграл “Аталанту” Малиновского и Коваленко: обзор матча

Дождя и снега пока не будет: прогноз погоды в Украине на 9 марта (карта) 9 марта, 07:23

Украина

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 марта 9 марта, 07:20

Психо

Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-х 9 марта, 06:58

Экономика



Благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом – ВОЗ 9 марта, 06:17

Другие страны

Весенний рынок труда: в каких сферах сейчас легче всего устроиться на работу и сколько платят 9 марта, 06:00

Экономика

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии 9 марта, 05:57

Психо

В Йемене при пожаре в центре для мигрантов погибли 60 человек 9 марта, 05:39

Другие страны

Госдеп подтвердил распространение Россией фейков о вакцинах от COVID-19 9 марта, 04:43

США

“Перетягивание одеяла”: Милованов рассказал, почему не договорились Украина и МВФ 9 марта, 03:55

Экономика

Спутниковый интернет Маска Starlink будет доступен на грузовиках, кораблях и самолетах 9 марта, 02:58

США

В Бразилии назвали вакцины, эффективные против нового штамма COVID-19 9 марта, 02:09

Другие страны

Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft 9 марта, 01:28

Евросоюз

Взрывы в Экваториальной Гвинее: погибли 98 человек 9 марта, 00:54

Другие страны

Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

Женщина усыновила ребенка после того, как выжила в катастрофе 9 марта, 00:03

Украина

Главный форвард сборной Украины – во всей красе: Яремчук забил 18-й гол в сезоне

Милованов о вероятности дефолта в Украине: Просто не выгодно 8 марта, 23:23

Экономика

Ушел из жизни легендарный игрок “Карпат” 8 марта, 23:23

Футбол

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня