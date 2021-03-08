В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человек

Связи между вакцинацией и летальными случаями власти не обнаружили

В Южной Корее продолжают фиксировать смерти людей, которым ввели вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. При этом власти утверждают, что связи между этими летальными случаями и препаратом нет.

Об этом заявил глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кен, передает Reuters.

По его словам, органы здравоохранения расследуют обстоятельства восьми летальных случаев – у пациентов накануне наблюдались побочные реакции на прививку.

"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между неблагоприятной реакцией после вакцинации и их (людей) смертью", – заявил Чон Ын Кен.

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Как сообщалось ранее, австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что препарат от коронавируса компании AstraZeneca абсолютно безопасен, и призвал не верить фейкам и манипуляциям некоторых политиков.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что нет разницы между вакциной Covishield и AstraZeneca – они абсолютно одинаковы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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