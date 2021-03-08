В мире ввели уже более 300 млн доз вакцин от COVID-19
По доле вакцинированного населения лидирует Израиль
В течение крупнейшей кампания вакцинации в истории в 114 странах по состоянию на 7 марта введено уже более 304 миллионов доз вакцин от COVID-19.
Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg.
Последний зафиксированный показатель по введению вакцин составил примерно 7,93 миллиона доз в день.
Приэтом, в США по крайней мере одну дозу вакцины получили уже больше американцев, чем заразились с начала пандемии. Всего в Америке введено уже 90,4 миллиона доз.
В то же время по доле привитого населения первое место занимает Израиль (вакцинированы более 96% граждан), на втором месте Сейшельские острова (85,12%), на третьем – ОАЭ (58,3%).
В странах Европейского Союза ввели уже более 40 млн вакцин, в Китае – 52,5 млн доз, Великобритании – более 23 млн.
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Отметим, исходя из приведенных данных, сейчас в мире вакцинировано от COVID-19 менее 4% людей, а для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать около 70% жителей Земли.
Напомним, по данным ВОЗ, антитела к коронавирусу COVID-19 на есть у менее 10% населения Земли, и значительно увеличить этот процент можно только с помощью вакцинации.
Мы также сообщали, что в Украине по состоянию на 7 марта с начала кампании вакцинации от коронавируса сделали прививки 17 037 человек.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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