В Британии начали заражать добровольцев коронавирусом

Ученые рассчитывают улучшить и ускорить разработку вакцин

В Великобритании с 6 марта запустили медицинское исследование, в рамках которого добровольцев специально заражают коронавирусом COVID-19.

Об этом со ссылкой на британский Минздрав сообщает DW.

Цель исследования под названием Human Challenge Programme – изучение влияния коронавируса на человеческий организм, что могло бы улучшить и ускорить разработку вакцин от COVID-19 и методов лечения от этой болезни.

С первой группой добровольцев уже работают специалисты лондонской клиники Royal Free Hospital.

"Участников испытания подвергли воздействию вируса в безопасных и контролируемых условиях. Они круглосуточно находятся под наблюдением ученых и врачей", – сообщили в Минздраве Великобритании.

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Ученые также рассчитывают выяснить, как реагирует на вирус SARS-CoV-2 иммунная система человека и каким образом инфицированный пациент распространяет частицы вируса.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, что вакцины от коронавируса более эффективны для молодых людей, нежели для пожилых.

Мы также сообщали, что группа ученых из Университета Луисвилля (Кентукки, США) выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 распространяется сильнее при более низких температурах.

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