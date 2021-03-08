В мире

В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 3 minutes read

От результатов исследования зависит решение об ослаблении карантина

В Амстердаме (Нидерланды) в субботу, 6 марта, прошла первая за много месяцев карантина из-за COVID-19 танцевальная вечеринка в клубе. В крупнейшем мюзик-холле Амстердама ZiggoDome проводили исследование по распространению коронавируса, результатом которого сожет стать ослабление карантина в стране.

Об этом сообщает Reuters.

В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

/ Фото: Reuters

В общей сложности к участию к мероприятию допустили 1300 человек – в обычное время заведение вмещает до 17 000 человек.

Учасников поделили на шесть групп, каждая из которых должна была придерживаться своих правил дистанцирования, масочного режима и свободы передвижени – за передвижениями и контактами на вечеринке следили с помощью специальных бирок.

В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

/ Фото: Reuters

В тренде
Facebook заблокировал статью о “неонацистах”, которым приписывали связи с Украиной

Всем гостям необходимо было получить отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до мероприятия, а через пять дней после вечеринки их проверят еще раз.

Правительственные советники намерены использовать данные эксперимента в клубе для принятия решений о возможном ослаблении карантина в ближайшие месяцы.

В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

/ Фото: Reuters

"Мы надеемся, что это может привести к выборочному открытию заведений", – поделился один из организаторов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Нидерланды
карантин
эксперимент
Амстердам
коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)“Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+7167 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Саакашвили и журналист Руденко поссорились “из-за крысы, которая съела 37 млрд долларов” (фото)
  • “Чучело из тебя сделаю”. Добкин угрожает Фуксу после воспоминаний о “ХНР”
  • В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры

Все новости

  • В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    8 марта, 01:49
    Евросоюз

  • В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    В результате мощных взрывов в Экваториальной Гвинее погибли 15 человек, сотни раненых

  • Вот это “блюдо”! Cпортсменка “подала” себя на стол полностью голой

    8 марта, 00:52
    Другие

  • В Киеве прогремел взрыв в Деснянском районе

    8 марта, 00:10
    Происшествия

  • Может коснуться каждого украинца — нардеп о важном законе
    В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    7 марта, 23:59
    Новости У24

  • В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    Закрыл глаза и получил в челюсть! “Слепой” нокаут в Лас-Вегасе

  • Россия распространяет фейки о западных вакцинах от COVID-19. У Путина опровергают

    7 марта, 23:55
    Россия

  • ДТП с автобусом в Польше: водителю выдвинули обвинение

    7 марта, 23:46
    Евросоюз

  • Современные скорые спасают людей по всей Украине благодаря Фонду Рината Ахметова

    7 марта, 23:39
    Украина

  • Украине предстоит очень непростой день: Гордон назвал дату
    В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    7 марта, 23:24
    Новости У24

  • “Нефтегаздобыча” до 2013 года была убыточной и находилась на грани банкротства – СМИ

    7 марта, 23:10
    Бизнес

  • Убийство женщины-полицейского в Киеве: в киберполиции рассказали о погибшей коллеге

    7 марта, 23:05
    Происшествия

  • Милевский после разгрома от “Динамо”: “Наверное, на “Олимпийском” больше не сыграю”

    7 марта, 23:01
    ЧУ по футболу

  • Для жителей ОРДЛО готовят туристические маршруты по Украине

    7 марта, 22:42
    Донбасс

  • Не справился – до свидания: Гордон жестко прошелся по одному из министров
    В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    7 марта, 22:27
    Новости У24

  • Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу

    7 марта, 22:18
    ЧУ по футболу

  • В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    Проклятие имени Селезнева! “Колос” снова не смог реализовать пенальти

  • Врачи назвали два способа защитить младенца от COVID-19

    7 марта, 21:56
    Другие страны

  • Гордон мог стать министром: эксклюзивные подробности от журналиста
    В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    7 марта, 21:48
    Новости У24

  • “Не будьте дураками”: Гордон резко высказался о вспышке коронавируса
    В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

    7 марта, 21:38
    Новости У24

В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

“Разорвали” чемпионат Европы: Зеленский и Кулеба поздравили украинских легкоатлеток с медалями

1 час ago

Топ-5 банков по доле активных карт в портфеле на 1 января 2021

3 часа ago

Бывший легионер “Динамо” в 40 лет продолжил футбольную карьеру

3 часа ago

Украина ведет системную работу со странами НАТО по получению ПДЧ

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button