В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по исследованию COVID-19 (фото)
От результатов исследования зависит решение об ослаблении карантина
В Амстердаме (Нидерланды) в субботу, 6 марта, прошла первая за много месяцев карантина из-за COVID-19 танцевальная вечеринка в клубе. В крупнейшем мюзик-холле Амстердама ZiggoDome проводили исследование по распространению коронавируса, результатом которого сожет стать ослабление карантина в стране.
Об этом сообщает Reuters.
/ Фото: Reuters
В общей сложности к участию к мероприятию допустили 1300 человек – в обычное время заведение вмещает до 17 000 человек.
Учасников поделили на шесть групп, каждая из которых должна была придерживаться своих правил дистанцирования, масочного режима и свободы передвижени – за передвижениями и контактами на вечеринке следили с помощью специальных бирок.
/ Фото: Reuters
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Всем гостям необходимо было получить отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до мероприятия, а через пять дней после вечеринки их проверят еще раз.
Правительственные советники намерены использовать данные эксперимента в клубе для принятия решений о возможном ослаблении карантина в ближайшие месяцы.
/ Фото: Reuters
"Мы надеемся, что это может привести к выборочному открытию заведений", – поделился один из организаторов.
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