Страшное ДТП в России, погибли 7 человек: видео с места аварии

На трассе столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовик Isuzu с продуктами

В Смоленской области России случилась страшная авария на дороге, в результате которой погибли семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что ДТП произошло в районе Курумоча, на 8-м километре трассы Самара – Тольятти.

Там столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовик Isuzu с продуктами. Стало известно, что в легковушке находились пятеро парней и две девушки – все погибли.

Как сообщали новости “Сегодня”, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек получили повреждения. Читайте все подробности ДТП в Польше.

Также нам в комментарии один из пострадавших рассказал, что было не так с водителем.

По материалам: Сегодня