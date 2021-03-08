Исторический визит Папы Римского в Ирак: главные заявления и фото

Франциск стал первым понтификом, который приехал в Ирак

Папа Римский Франциск завершил историческую поездку в Ирак, став первым понтификом, который побывал в этой стране с апостольским визитом.

84-летний глава Римско-католической церкви встречался с политическим руководством страны, христианским и мусульманским духовенством, а также, несмотря на распространение коронавирусной инфекции и нередкие теракты в иракской столице, провел массовую встречу с верующими.

Визит в Ирак стал символическим и с другой точки зрения – Папа впервые отправился за границу после 15 месяцев перерыва, продиктованного пандемией. Сайт "Сегодня" собрал все самые главные события и заявления, сделанные в это время.

День первый

По прилете в аэропорт Багдада 5 марта Франциска встретила высокопоставленная делегация во главе с премьер-министром Мустафой аль-Казыми.

По материалам: Сегодня