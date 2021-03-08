Хуситы атаковали нефтехранилище в Саудовской Аравии – цена нефти резко подскочила

Добыча нефти в стране не пострадала

Один из крупнейших объектов добычи нефти в Саудовской Аравии – нефтехранилище у порта Рас-Туннура – подвергся ракетному обстрелу со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Об этом в воскресенье, 7 марта заявили власти страны, передает Bloomberg.

Атака на резервуар для хранения нафти в экспортном терминале была совершена с помощью дронов, прилетевших со стороны Персидского залива. Осколок от ракеты также упал недалеко от жилого комплекса сотрудников национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране.

В Министерстве энергетики страны утверждают, что в результате атак не пострадали ни объекты, ни люди, ни добыча нефти.

Тем не менее, как отмечает издание, на фоне последних нападений на нефтяные объекты поддерживаемых Ираном хуситов, цены на нефть резко подскочили и, по последним данным, уже превышают 70 долларов за баррель.

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Напомним, после решения стран ОПЕК+ не ослаблять ограничения на добычу нефти в апреле, цены на нефть WTI впервые с 2018 года пересекли отметку 65 долларов за баррель. Фьючерсы на Brent торгуются выше 68 долларов за баррель.

Мы также сообщали, что Россия фактически проиграла Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай по итогам 2020 года.

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