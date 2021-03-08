В мире

Бывшего можно сдать в армию. В РФ военкомат эпично поздравил с 8 Марта (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Полковник сделал девушкам заманчивое предложение к празднику

В Ленинградской области России в одном из военкоматов к 8 Марта подготовили для всех женщин оригинальный подарок – предложили им сдать своих бывших парней в армию. Соответствующее видео опубликовано на странице leningrad_region в Instagram.

Некий полковник сделал девушкам “заманчивое предложение” к празднику.

“Позвольте вам преподнести небольшой подарок: оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет”, – сказал офицер.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Нереализованный пенальти помешал “Колосу” обыграть “Ингулец”

1 час ago

Зеленский 9 марта откроет форум «Украина 30. Культура, медиа, туризм»

2 часа ago

В Закарпатье смертность от COVID-19 бьет рекорды, а больницы переполнены

2 часа ago

Сегодня в Венесуэле введена в обращение новая банкнота — миллион боливар. На самом деле это полдоллара

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button