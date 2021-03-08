Бывшего можно сдать в армию. В РФ военкомат эпично поздравил с 8 Марта (видео)

Полковник сделал девушкам заманчивое предложение к празднику

В Ленинградской области России в одном из военкоматов к 8 Марта подготовили для всех женщин оригинальный подарок – предложили им сдать своих бывших парней в армию. Соответствующее видео опубликовано на странице leningrad_region в Instagram.

Некий полковник сделал девушкам “заманчивое предложение” к празднику.

“Позвольте вам преподнести небольшой подарок: оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет”, – сказал офицер.

По материалам: Сегодня