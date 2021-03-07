В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в Польше

Похожая девушка находится в польской больнице

Родным украинки Анастасии Кочетковой не сообщили, что она может находиться в польской больнице в коме. Хотя ее имя значится в списке пассажиров, которые покупали билет на автобус Познань – Херсон, но среди погибших ее не опознали.

Об этом сообщает "Е".

"Анастасия 5 марта в одиннадцать вечера села в автобус в Кракове. Позвонила маме и сообщила, что уже в автобусе и едет домой. 23:16 – это то время, когда она в последний раз заходила в мессенджер. В 9 утра следующего дня Анастасия должна была быть в Хмельницком. Уже после обеда ко мне позвонила мама и говорит, что, видимо, что-то не так, потому что с Анастасией нет связи, хотя дочь уже должна быть дома", – рассказала бывшая коллега Анастасии Альбина Гуменюк.

Родные, просмотрев маршрут автобуса, который выехал из Познани, поняли, что он ехал через Краков. Поэтому девушка с большой вероятностью могла сесть именно в него.

"Мы позвонили в консульство, и там подтвердили, что Анастасия была в числе тех, кто покупал билет на данный автобус. Там указывается фамилия пассажира, ведь пересекается граница. Консул сказал, что не знает, в какой она больнице, потому что эвакуировали десятки пострадавших людей и развозили в разные госпитале. На тот момент еще не было полностью собранной информации, кто и в какой больнице находится. Говорил, что во время аварии вещи разбросались, и не все пассажиры держали при себе документы… Поэтому на тот момент понять, кто есть кто, было трудно", – рассказала Альбина ..

В тренде

Facebook заблокировал статью о “неонацистах”, которым приписывали связи с Украиной

Родные начали обзванивать больницы и распространять фотографию Анастасии. И похожую на нее девушку санитар узнал в одной из больниц Перемышля. Она в коме.

"У нее забинтовано лицо. Она в реанимации, в коме, но жива. Тогда же позвонил консул и сказал, что все же есть вероятность, что эта девочка – Настя. Чтобы ее опознать, сказали маме срочно выезжать в Польшу. В 11:20 сегодня мама уже уехала в Перемышль. Она должна узнать, кто из девушек именно Настя. Нам сказали, что там есть три девочки, попадающие под описание. Все три не имели при себе документов на момент аварии. Очень надеемся, что Настя среди них", – рассказала подруга девушки.

Маме Анастасии предоставили консульское сопровождение и пообещали пропустить в реанимацию, несмотря на то что больница работает в закрытом режиме.

Ранее мы сообщали, что один из пострадавших в смертельном ДТП автобуса в Польше рассказал, что водители на протяжении всего маршрута по стране ни разу не менялись.

Все подробности в спецтеме Авария автобуса с украинцами в Польше

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









авария

ДТП

Польша

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз “Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+7167 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Саакашвили и журналист Руденко поссорились “из-за крысы, которая съела 37 млрд долларов” (фото)

“Чучело из тебя сделаю”. Добкин угрожает Фуксу после воспоминаний о “ХНР”

В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры

Все новости

Закрыл глаза и получил в челюсть! Нокаут “слепым” апперкотом в Лас-Вегасе

Россия распространяет фейки о западных вакцинах от COVID-19. У Путина опровергают 7 марта, 23:55

Россия

ДТП с автобусом в Польше: водителю выдвинули обвинение 7 марта, 23:46

Евросоюз

Современные скорые спасают людей по всей Украине благодаря Фонду Рината Ахметова 7 марта, 23:39

Украина

Украине предстоит очень непростой день: Гордон назвал дату

7 марта, 23:24

Новости У24



“Нефтегаздобыча” до 2013 года была убыточной и находилась на грани банкротства – СМИ 7 марта, 23:10

Бизнес

Убийство женщины-полицейского в Киеве: в киберполиции рассказали о погибшей коллеге 7 марта, 23:05

Происшествия

Милевский после разгрома от “Динамо”: “Наверное, на “Олимпийском” больше не сыграю” 7 марта, 23:01

ЧУ по футболу

Для жителей ОРДЛО готовят туристические маршруты по Украине 7 марта, 22:42

Донбасс

Не справился – до свидания: Гордон жестко прошелся по одному из министров

7 марта, 22:27

Новости У24

Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу 7 марта, 22:18

ЧУ по футболу

Проклятие имени Селезнева! “Колос” снова не смог реализовать пенальти

Врачи назвали два способа защитить младенца от COVID-19 7 марта, 21:56

Другие страны

Гордон мог стать министром: эксклюзивные подробности от журналиста

7 марта, 21:48

Новости У24

“Не будьте дураками”: Гордон резко высказался о вспышке коронавируса

7 марта, 21:38

Новости У24

Рудьковский обратился к Зеленскому: Семинский пытается забрать часть моей компании 7 марта, 21:32

Власть

За п***раса ответишь! Глава футбольных арбитров Украины пообещал жесткое наказание Гельзину 7 марта, 21:27

ЧУ по футболу

В закон о времени введут новую норму — в Раде рассказали детали

7 марта, 21:27

Новости У24

Украинка Магучих выиграла “золото” чемпионата Европы! 7 марта, 20:53

Другие

В Украине сорвали самый большой лотерейный джекпот в истории 7 марта, 20:29

Украина

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня