Смертельное ДТП с украинцами в Польше: стала известна предварительная причина аварии

В больницах находятся 35 украинцев

Предварительной причиной масштабного ДТП с украинцами в Польше является то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Оперативно-следственные действия продолжаются. В то же время предварительной версии является то, что водитель не справился с управлением", – сказал он.

Также представитель МИД добавил, что в автобусе было всего 57 пассажиров, все они граждане Украины. 35 украинцев госпитализированы, сейчас им оказывается медицинская помощь.

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"Их было развезено по разным больницам вблизи аварии. Мы очень благодарны польской стороне за оперативную реакцию", – добавил Николенко.

Напомним, ранее в Польше в ДТП попали двое украинцев, мужчины погибли.

Кроме того, в Египте произошла масштабная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы.

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