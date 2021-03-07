Женщины пострадали от пандемии COVID-19 больше мужчин. Исследование

Почти во всех сферах жизни неравенство между мужчинами и женщинами усугубилось

Пандемия COVID-19 негативно отразилась на женщинах. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о гендерном равенстве в Евросоюзе, документ опубликован накануне Международного женского дня.

Пандемия усугубила неравенство между мужчинами и женщинами почти во всех сферах жизни и в Европе, и во всем мире, отбросив назад достижения на пути к гендерному равенству за последние годы. Для того, чтобы отслеживать прогресс в достижении целей Стратегии гендерного равенства, Еврокомиссия запустила портал мониторинга этой стратегии.

Как именно отразился коронавирус на женщинах

Возросло количество случаев домашнего насилия. Например, во Франции число сообщений о домашнем насилии выросло на 32% за первую неделю локдауна, в Литве – на 20% за первые три недели. Подобную статистику фиксируют все страны – члены ЕС.

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Женщины на передовой борьбы с коронавирусом – чаще встречаются с инфекцией. 76% медработников и социальных работников – женщины, также 86% женщин среди тех, кто оказывает медпомощь и другую помощь адресно на дому. В результате женщины в этой сфере перегружены работой и подвергают свое здоровье большему риску.

Женщины больше пострадали от падения рынка труда. В сферах, которые сильнее всего страдают от пандемии, – розничная торговля, гостиничный бизнес, уход и работа по дому – больше женщин. И они не могут работать, поскольку эту работу не выполнишь удаленно. Также женщин менее охотно берут на работу с тех пор, как рынок труда несколько ожил летом 2020 года. Трудоустройство мужчин выросло на 1,4%, в то время как женщин – на 0,8%.

Домашней работы значительно прибавилось. Женщины проводят в среднем 62 часа в неделю, ухаживая за детьми, в то время как мужчины – 36 часов. А еще 23 часа в неделю заняты домашней работой – мужчины только 15 часов.

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Женщин существенно меньше в составе органов, которые принимают решения по противодействию COVID-19. Исследование 2020 года показало, что мужчин намного больше, чем женщин, в органах, созданных для реагирования на пандемию. Из 115 национальных целевых групп по COVID-19 в 87 странах, включая 17 государств – членов ЕС, 85,2% состояли в основном из мужчин, 11,4% – в основном женщин, и только 3,5% имели гендерный паритет. На политическом уровне только 30% министров здравоохранения в ЕС – женщины.

Ранее в ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса вызвала "массовую травму" во всем мире. Она намного больше, чем после Второй мировой войны, поскольку зацепила большее количество людей.

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