Хакеры из России похитили информацию о вакцине Pfizer – СМИ

Киберпреступников интересовала также стратегия вакцинации в странах ЕС

Хакеры из России и Китая стоят за кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), совершенных в декабре 2020 года, в результате которых они в частности похитили часть документов по вакцине BioNTech/Pfizer.

Об этом сообщили ознакомленные с расследованием источники нидерландского издания De Volkskrant, передает DW.

Отметим, EMA еще в конце прошлого года признало, что было атаковано киберпреступниками, но до сих пор не уточнялось, кто стоит за нападением.

Собеседники издания рассказали, что осенью 2020 года российские хакеры разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносного программного обеспечения.

Хакеры якобы пользовались доступом ко внутренним сетям агентства на протяжении как минимум месяца, в первую очередь их интересовала стратегия вакцинации в странах ЕС и препараты каких производителей приобретают европейские государства.

Источники также утверждают, что хакеры украли часть документов по таким производителям вакцин, как германская компания BioNTech и американская Pfizer. Позже некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, но с измененными данными. Эксперты предполагают, что преступники хотели с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата BioNTech/Pfizer.

В тренде

“Он просто его стырил”. На немецком телевидении троллят Путина за Крым

А хакеры из Китая получили доступ ко внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, проведя кибератаку на один из германских университетов.

Россия и Китай традиционно отрицают причастность к атакам.

Напомним, в декабре ЕМА в том числе сообщала, что хакеры получили доступ к информации о вакцине против коронавируса от Moderna, которую компания-разработчик передала Европейскому агентству.

В феврале 2021 года хакеры из Северной Кореи пытались взломать серверы компании Pfizer, чтобы заполучить данные о COVID-вакцине.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

Китай

ЕС

хакеры

вакцина

кибератака

Pfizer

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

ДТП автобуса с украинцами в Польше: выживших в трагедии отправили на РодинуЕвросоюз Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9144 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Масштабная проверка курятины на антибиотики и гормоны роста: где безопасно покупать

Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта

Цены на яблоки взлетят в три раза – когда ждать подорожания

Все новости

Хакеры из России похитили информацию о вакцине Pfizer – СМИ 7 марта, 05:41

Евросоюз

Гороскоп на сегодня 7 марта: Львам не сидится дома, а Рыбам будет что вспомнить 7 марта, 05:37

Психо

В Венесуэле вводят в оборот банкноту в 1 млн боливаров 7 марта, 04:58

Другие страны

Бумажные вагины и укушенный полицейский: в Цюрихе разогнали женскую демонстрацию (фото) 7 марта, 04:23

Другие страны

Вакцина AstraZeneca и рассеянный склероз: что говорят в Минздраве 7 марта, 03:39

Украина



В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции 7 марта, 02:53

Другие регионы

В Финляндии из-за коронавируса перенесли выборы 7 марта, 02:23

Евросоюз

ДТП автобуса с украинцами в Польше: что установило следствие 7 марта, 01:44

Евросоюз

Шийке по печени: “безголовый” нокаут от украинского “Танка Т-34”

Сенат США поддержал “План спасения Америки” Байдена на 1,9 трлн долларов 7 марта, 00:53

Евросоюз

Еще одна победа на пути к Усику: Сиренко “накормил” ударами поляка

Масштабная проверка курятины на антибиотики и гормоны роста: где безопасно покупать

УЗ вывезет людей из “красных” Ивано-Франковска и Черновцов 5 спецрейсами (список) 7 марта, 00:07

Запад

Беленюка вызвали на драку за путевку на Олимпиаду 7 марта, 00:01

Другие

Нокаут на глазах у Усика! Украинский “Халк” забил белоруса в первом раунде

Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта 6 марта, 23:22

Донбасс

В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами (видео)

Дракон накинулся на Остапчука и Винника: как прошел седьмой эфир шоу “Маска” 6 марта, 23:14

Звездно

Роза на шоу “Маска” оказалась известной певицей (видео) 6 марта, 22:57

Звездно

В Европарламенте предложили использовать “Северный поток – 2” для давления на РФ 6 марта, 22:42

Евросоюз

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня