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В авто террориста-смертника взорвалась бомба: погибли 20 человек (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
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После взрыва началась стрельба

В столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, еще 30 получили травмы.

Об этом сообщает Reuters.

"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", – рассказал представитель службы скорой помощи.

По информации очевидцев, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва началась стрельба.

По предварительной информации, бомбу в автомобиль заложил террорист-смертник.

В авто террориста-смертника взорвалась бомба: погибли 20 человек (фото)

Фото: REUTERS/Feisal Omar

Ранее в Турции задержали членов террористической организации "Исламское государство", среди которых были граждане России.

Как сообщалось ранее, СБУ задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске Интерпола.

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